Achille Polonara torna a casa dopo il trapianto: accoglienza speciale al suo rientro

Torna a vivere un momento di gioia pura il cestista Polonara, che dopo 10 giorni di coma sembra rivedere un bagliore di luce. Il giocatore del Sassari basket ha potuto infatti abbandonare, almeno per il momento, la struttura clinica presso la quale è stato ricoverato. L'ex Virtus è tornato a casa dopo il trapianto di midollo a cui si è sottoposto il 25 settembre all'ospedale Sant'Orsola di Bologna, per curare la leucemia.