Basket, Tortona espugna Udine: l'ex Strautins si mette l'infortunio alle spalle e fa 20 punti 

Non poteva scegliere palcoscenico e modalità migliore per celebrare il suo pieno ritorno alla pallacanestro. Arturs Strautins ha dimenticato i giorni bui dell'infortunio ed è già tornato ai suoi standard abituali: lo confermano i 20 punti con cui regala un dispiacere al suo ex pubblico, quello del Carnera di Udine, lanciando al contempo un Derthona sempre più convinto dei propri mezzi. Ancora senza Manjon la formazione piemontese esce vittoriosa dal confronto a elastico con l'APU, un continuo rincorrersi in cui gli ospiti fuggono con vantaggi anche consistenti mentre i friulani sfruttano la serata ispirata di Hickey (21+6 assist) e soprattutto di Aubrey Dawkins (26, 55% da 3) per ritornare a contatto. Alla Old Wild West tuttavia manca sempre quella zampata che permetta di riequilibrare la partita. E lo si vede nel finale, quando Dawkins allontana le voci di taglio con i liberi dell'87-89 a mezzo minuto dal gong. In quel frangente basterebbe un po' di attenzione in più, invece la difesa dei padroni di casa perde in angolo Vital che, ben imbeccato da Strautins, mette la quarta tripla di serata e chiude il discorso.

Strautins: "Partita dura"

Udine così resta ancora in fondo alla classifica, mentre Tortona si consolida nelle zone nobili della graduatoria e gode soprattutto del pieno recupero del suo lettone da combattimento: «E' stata una partita dura - ammette Strautins - La squadra però è rimasta sempre unita. Prendiamo questi due punti molto importanti e ci proiettiamo già verso la prossima partita contro Venezia».

UDINE-TORTONA 90-94

OLD WILD WEST Hickey 21 (4-7, 4-10), Brewton 10 (3-6, 0-2), Dawkins 26 (3-6, 5-9), Bendzius 5 (0-2, 1-2), Mekowulu 4 (1-2); Alibegovic 12 (1-4, 3-5), Spencer, Da Ros 7 (3-4, 0-2), Calzavara 2 (1-1), Ikangi 3 (1-2 da 3). Ne: Pavan, Mizerniuk. All. Vertemati

BERTRAM YACHTS Hubb 12 (1-3, 3-5), Vital 23 (3-5, 4-9), Riismaa 2 (1-2), Gorham 9 (3-8, 0-2), Olejniczak 15 (7-9); Pecchia 2, Chapman 3 (1-3, 0-1), Strautins 20 (5-5, 2-3), Baldasso 8 (1-1, 2-6), Biligha (0-1). Ne: Di Meo, Tandia. All. Fioretti

ARBITRI Sahin, Valzani, Borgioni

NOTE parziali 15-23, 36-48, 62-72. T.l.: U 16/22, T 17/26. Da 2: U 16/32, T 22/37. Da 3: U 14/32, T 11/26. Rimbalzi: U 40 (11 off., Spencer 9), T 32 (7 off., Olejniczak 10). Assist: U 15 (Hickey 6), T 17 (Vital 4). Perse: U 11, T 8. Recuperi: U 4, T 5. F. tecnico Hickey 35'12" (75-85). 5 falli: Hickey 39'47" (88-93).

Ieri: Udine-Tortona 90-94, Cremona-Trieste 113-94. Oggi: Sassari-Trento (12), Varese-Cantù (17), Reggio Emilia-Venezia (17:30), Olimpia Milano-Trapani (18), Napoli-Brescia (19), Treviso-Virtus Bologna (20). CLASSIFICA Brescia, Virtus Bologna e Tortona* 12, Olimpia Milano, Venezia e Cremona* 10, Trapani e Trieste* 8, Trento, Napoli e Cantù 6, Reggio Emilia 4, Udine*, Varese, Treviso e Sassari 2. * una gara in più