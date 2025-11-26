Grande basket internazionale: Dazn rinnova i diritti fino al 2029

Azzi e l'offerta di bsket su Dazn
“Le competizioni FIBA sono un punto fermo della nostra offerta di basket internazionale sin dal 2023. Oggi rinnoviamo questo impegno con un pacchetto che porta ulteriori quattro anni di basket d’élite a livello mondiale su DAZN. Siamo entusiasti di dare visibilità a grandi competizioni che vedranno le Nazionali Azzurre impegnate in prima linea”, commenta Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. Frank Leenders, direttore generale Fiba, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver esteso la nostra consolidata collaborazione con Dazn in Italia, dove il basket è molto popolare. Per noi è fondamentale collaborare con i nostri partner televisivi per rispondere alla domanda dei tifosi e favorire la crescita di questo sport”.
Il calendario prende subito il via su Dazn con il percorso verso il Fiba Men’s World Cup 2027, in programma a Doha dal 27 agosto al 12 settembre 2027. Gli azzurri esordiranno alla Nova Arena di Tortona giovedì 27 novembre, alle 20:00, contro l’Islanda. Inserita nel Gruppo D, l’Italia proseguirà poi il cammino a Klaipeda, dove affronterà la Lituania domenica 30 novembre, alle 17:30 italiane. I match saranno commentati in italiano da Edoardo Testoni e Simone Pianigiani per la sfida contro l’Islanda, mentre la telecronaca della gara contro la Lituania sarà affidata a Matteo Gandini e Simone Pianigiani.
Il calendario degli azzurri per le qualificazioni maschili ai Mondiali “Fiba Men’s World Cup 2027 qualifiers”:
27 novembre 2025: Italia-Islanda
30 novembre 2025: Lituania-Italia
27 febbraio 2026: Gran Bretagna-Italia
2 marzo 2026: Italia-Gran Bretagna
2 luglio 2026: Islanda-Italia
5 luglio 2026: Italia-Lituania