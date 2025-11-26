Grande basket internazionale: Dazn rinnova i diritti fino al 2029

Azzi e l'offerta di bsket su Dazn

- Dazn annuncia il rinnovo dei diritti per la trasmissione delle principali competizioni Fiba, maschili e femminili, fino al 2029, portando in app quattro anni di grande basket internazionale per tutti gli appassionati e consolidando una collaborazione avviata nel 2023. L’accordo comprende l’intero ciclo delle qualificazioni e delle grandi rassegne internazionali, con le partite delle Nazionali commentate in italiano. Si parte dalle aualificazioni ai Mondiali maschili (“Fiba Men’s World Cup 2027 Qualifiers”), che inizieranno il 27 novembre 2025 e si concluderanno nel 2027, per proseguire con le Qualificazioni ai Mondiali femminili del 2026 (“Fiba Women's World Cup Qualifying 2026”), con la Nazionale che cercherà di strappare il pass per la competizione che si terrà nello stesso anno. Nel 2027, DAZN trasmetterà il Mondiale di basket maschile (“Fiba Men's World Cup 2027”), l’evento di punta del basket internazionale che si terrà a Doha, insieme agli Europei di basket femminile (“Fiba Women's EuroBasket 2027”). L’anno successivo, il 2028, sarà l’anno chiave delle Qualificazioni Olimpiche, sia maschili sia femminili (“Fiba Olympic Qualifying tournament”), e prenderanno il via anche le Qualificazioni agli Europei maschili (“Fiba Men's EuroBasket 2029 Qualifiers”). Il ciclo si chiuderà nel 2029 con i due appuntamenti conclusivi: gli Europei Fiba Men’s e Women’s EuroBasket, completando così una copertura continua e completa di quattro stagioni di basket internazionale ai massimi livelli.

“Le competizioni FIBA sono un punto fermo della nostra offerta di basket internazionale sin dal 2023. Oggi rinnoviamo questo impegno con un pacchetto che porta ulteriori quattro anni di basket d’élite a livello mondiale su DAZN. Siamo entusiasti di dare visibilità a grandi competizioni che vedranno le Nazionali Azzurre impegnate in prima linea”, commenta Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia. Frank Leenders, direttore generale Fiba, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver esteso la nostra consolidata collaborazione con Dazn in Italia, dove il basket è molto popolare. Per noi è fondamentale collaborare con i nostri partner televisivi per rispondere alla domanda dei tifosi e favorire la crescita di questo sport”.

Il calendario prende subito il via su Dazn con il percorso verso il Fiba Men’s World Cup 2027, in programma a Doha dal 27 agosto al 12 settembre 2027. Gli azzurri esordiranno alla Nova Arena di Tortona giovedì 27 novembre, alle 20:00, contro l’Islanda. Inserita nel Gruppo D, l’Italia proseguirà poi il cammino a Klaipeda, dove affronterà la Lituania domenica 30 novembre, alle 17:30 italiane. I match saranno commentati in italiano da Edoardo Testoni e Simone Pianigiani per la sfida contro l’Islanda, mentre la telecronaca della gara contro la Lituania sarà affidata a Matteo Gandini e Simone Pianigiani.

Il calendario degli azzurri per le qualificazioni maschili ai Mondiali “Fiba Men’s World Cup 2027 qualifiers”: