Italia battuta dall'Islanda, Banchi ko all’esordio. Polonara a bordo campo, emozioni e ovazione

Ovazione per Polonara

Tra i presenti all'interno del palazzetto di Tortona non poteva mancare, ovviamente, anche Achille Polonara, capitano dell'Italia, ma che a causa della malattia contro la quale sta combattendo non può scendere in campo. Pochi istanti prima del fischio di inizio l'abbraccio con i compagni e con mister Bianchi -che ha deciso comunque di inserirlo nella lista dei convocati- ha rubato le attenzioni del pubblico presente, il quale ha omaggiato calorosamente Polonara, seduto al fianco della sua compagna Erika e del presidente Petrucci, con quest'ultimo che ha affermato: "Questa è già una grande vittoria". Il cestista della Dinamo Sassari ha poi manifestato tutte le sue emozioni attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky: "Mi tremavano le gambe quando sono entrato, ero super emozionato. È il secondo giorno senza carrozzina, è già un successo. Sono fortunatissimo a far parte di questo gruppo".