Italia battuta dall'Islanda, Banchi ko all’esordio. Polonara a bordo campo, emozioni e ovazione

Gli azzurri escono sconfitti 76-81 nella sfida valida per la qualificazione ai Mondiali di basket. Abbracci e standing ovation per il capitano della squadra
2 min

TORTONA - La rincorsa dell'Italia ai Mondiali di basket del 2027 inizia con una sconfitta. Alla Nova Arena di Tortona, all'esordio nel gruppo D, gli azzurri debuttano nella prima fase di qualificazione cedendo all'Islanda per 81-76. Alla Nazionale guidata da Luca Banchi non bastano le prove di Casarin con 19 punti e Procida con 16 punti. L'unica nota positiva della serata è stata la presenza a bordo campo di Achille Polonara. Domani il trasferimento a Klaipeda, dove domenica andrà  in scena la sfida alla Lituania alle 17.30 italiane.

Ovazione per Polonara

Tra i presenti all'interno del palazzetto di Tortona non poteva mancare, ovviamente, anche Achille Polonara, capitano dell'Italia, ma che a causa della malattia contro la quale sta combattendo non può scendere in campo. Pochi istanti prima del fischio di inizio l'abbraccio con i compagni e con mister Bianchi -che ha deciso comunque di inserirlo nella lista dei convocati- ha rubato le attenzioni del pubblico presente, il quale ha omaggiato calorosamente Polonara, seduto al fianco della sua compagna Erika e del presidente Petrucci, con quest'ultimo che ha affermato: "Questa è già una grande vittoria". Il cestista della Dinamo Sassari ha poi manifestato tutte le sue emozioni attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky: "Mi tremavano le gambe quando sono entrato, ero super emozionato. È il secondo giorno senza carrozzina, è già un successo. Sono fortunatissimo a far parte di questo gruppo". 

