Ricetta Italia, personalità più Mannion

Sfida in Lituania per il Mondiale '27. C'è anche la guardia dell'Olimpia per riscattare il ko con l'Islanda
Daniele Galosso
1 min
Ricetta Italia, personalità più Mannion© CIAMILLO

Vietato sbagliare. Un divieto che stride un po’, concettualmente, con una trasferta nella mai morbida Lituania. Una partita tra le più insidiose possibile in senso assoluto, di certo - almeno sulla carta - la gara più difficile che attende l’Italia nel primo girone di qualificazione verso il Mondiale di Qatar 2027. Epperò, fermo restando tutti gli ostacoli che gli azzurri (ore 17.30, su Dazn, Now e Sky Sport) dovranno fronteggiare, l’impegno di Klaipeda

