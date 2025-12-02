Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gallinari annuncia il ritiro dal basket: "La mia carriera? Un sogno realizzato"

Il Gallo dice: "È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della vita"
2 min
Gallinari annuncia il ritiro dal basket: "La mia carriera? Un sogno realizzato" © CIAMILLO
Danilo Gallinari, a 37 anni, annuncia in un lungo post su Instagram il ritiro dal basket giocato. "Oggi, con il cuore colmo di gratitudine, annuncio il mio ritiro da una carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita attraverso duro lavoro, sacrifici, vittorie, sconfitte, compagni di squadra che sono diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi sono stati accanto in ogni fase del percorso", si legge nel post. "È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. A chi ha creduto in me, a tutti coloro che mi hanno sostenuto e a chi ha condiviso ogni momento con me: grazie, dal profondo del mio cuore. Non vedo l'ora di iniziare il prossimo capitolo", conclude l'ala azzurra che con la nazionale italiana ha partecipato ai campionati europei 2011, 2015 e 2025, ai campionati mondiali del 2019 e ai Giochi di Tokyo 2020. Dal 2008 al 2024 ha giocato in Nba con i New York Knicks, i Denver Nuggets, i Los Angeles Clippers, gli Oklahoma City Thunder, gli Atlanta Hawks, i Boston Celtics, i Washington Wizards, i Detroit Pistons e i Milwaukee Bucks.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS