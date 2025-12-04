Basket in lutto, addio a Mabel Bocchi: la cestista azzurra aveva 72 anni

Lutto nel mondo del basket. E' morta all'età di 72 anni Mabel Bocchi , icona del basket femminile italiano, considerata la più grande cestista azzurra di tutti i tempi. Si laureò campione d'Europa di club con la Geas di Sesto San Giovanni , contribuendo alla conquista del primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva. Con la squadra nazionale disputò tre edizioni del campionato europeo, conquistando il terzo posto nell'edizione italiana del 1974, e una del campionato mondiale, nel 1975 in Colombia, concluso al quarto posto assoluto e con il personale di miglior realizzatrice. "Ciao Divina Mabel, sarai sempre la stella più splendente nell'universo Geas", è il post pubblicato dal suo ex club.

Il ricordo di Petrucci

"Con Mabel Bocchi ci univa una grande amicizia, è stata un'atleta di grande personalità, difficile da 'domare'. Con Dino Meneghin era una gigante. Rimane la più grande di sempre": così, a Sky Sport, il presidente della federbasket, Giovanni Petrucci, ricorda Mabel Bocchi, scomparsa oggi a 72 anni. "Lei aveva una grande personalità, in squadra e anche fuori, era una leader, faceva la sindacalista quando ancora nel basket non c'era il sindacato. Ha avuto una vita travagliata. Con lei se ne va una delle pagine più belle della mia vita".