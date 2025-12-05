Il calvario di Trapani: cosa sta succedendo nel caos granata

E' caos completo a Trapani. Allenatori che vogliono andarsene o che non rientrano, giocatori che smentiscono la società e fanno le valigie, scadenze incombenti, patron in silenzio tranne che per contestare una presunta sua fuga. Il romanzo siciliano a tinte granata si arricchisce giorno dopo giorno di nuovi avvincenti capitoli. L'ultimo, quello di ieri, riguarda le separazioni da coach Jasmin Repesa e dall'ormai ex capitano Amar Ali