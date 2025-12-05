Gallinari: "Io, ciccione dell’Nba mi sento un modello. Gli sfottò di Chris Paul e Kobe Bryant..."

Gallinari: "Non mi vedo allenatore"

Però... c’è un però? “Ci sono stati contatti con altri club, ma non con l’Olimpia. Non è che possa alzare il telefono e decidere io per tutti: o c’è interesse da parte della società o non se ne fa niente”. E adesso che cosa farà? “Diciamo che, per ora, me la sto prendendo con calma. Le cose che mi stanno tenendo più impegnato sono al di fuori del basket, ma ho intenzione di rimanere nell’ambiente. Non da allenatore, perché penso di non avere le caratteristiche giuste, ma con un ruolo manageriale. Vedremo nel 2026, ma è chiaro che il discorso Nba Europe sta correndo veloce e quella è una delle cose che potrebbe essere sviluppata...”. Nessun contatto con la Federazione? “Sì, soprattutto con Luigi Datome, che è uno dei miei migliori amici. Ci sono e ci sarò per qualsiasi cosa di cui possa avere bisogno. Ho sentito anche Gianmarco Banchi, abbiamo parlato un po’: qui in America ci sono tanti ragazzi italiani e potrei dare una mano...”.