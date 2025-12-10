Della Valle esclusivo: "Per me e per Cotelli l'età non conta!"

Con l'ultimo turno, il campionato ha svoltato la boa del primo terzo di stagione, un passaggio che vede due squadre (ci sarebbe anche Trapani, ma è penalizzata) davanti a tutte in classifica. Le stesse che in primavera si giocarono lo scudetto: Bologna e Brescia. E in attesa dello scontro diretto del 22 dicembre, la Germani si gode un primato che fa sorridere tutta la città, come spiega Amedeo Della Valle, bomber, capitano e uomo simbolo biancoazzurro. «Il basket i