Virtus, è un’illusione. La Stella in rimonta si riaccende e vince   

Resiste il tabù che vuole Bologna sconfitta in casa della “Rossa”. E un episodio arbitrale nel finale...
Mirco Melloni
1 min
Virtus, è un'illusione. La Stella in rimonta si riaccende e vince

A un tiro dalla doppietta belgradese. La Virtus perde con onore contro la Stella Rossa giocandosi il match-point con il pallone che va nelle mani migliori, quelle di un Carsen Edwards da 29 punti (sei dei quali negli ultimi 90”), ma la tripla sulla sirena si infrange sul ferro. Un finale beffardo, sul quale incide anche un errore degli arbitri che assegnano ai serbi una rimessa che invece è della V nera. Tutt’altro andamento comunque rispetto alla precedente sfida in

