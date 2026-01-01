Pozzecco ufficiale al Galatasaray: l'ex ct azzurro riparte dalla Turchia

Fuori dal giro dopo i tre anni al timone della Nazionale , Gianmarco Pozzecco riparte dalla Turchia: il 53enne ex ct azzurro è stato annunciato come nuovo coach del Galatasaray . Contratto fino al 2027 per l'ex play, alla seconda esperienza all'estero da allenatore dopo la breve parentesi all'Asvel fra il 2023 e il 2024.

Pozzecco in Turchia

Pozzecco, che prende il posto di Yakup Sekizkok e inizierà ufficialmente la sua avventura il 5 gennaio, avrà il compito di rilanciare il Galatasaray in campionato (è attualmente settimo) e guidarlo nella seconda fase di Champions a cui si è qualificato senza passare dai play-in. Ma la grande ambizione del Galatasaray è quella di riuscire, sotto la sua guida, a entrare nella prossima Nba Europe che prenderà il via nel 2027.