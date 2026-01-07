Farsa Trapani: una vergogna lunga 7 minuti

I numeri della vergogna. Dopo il 20-0 fatto registrare in casa della Virtus Bologna in campionato, inevitabile conseguenza della mancata partecipazione alla partita, ieri Trapani è stata sconfitta 38-5 in Champions League. La Shark questa volta si è presentata sul parquet (non farlo avrebbe comportato un’ammenda da 600mila euro...), ma il match è durato poco: i cinque giocatori a referto, uno a uno, hanno abbandonato il campo, costringendo la terna arbitrale a sanci