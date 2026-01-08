Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Derthona Basket e BBBell ancora insieme: rinnovata la partnership per la stagione 2025/2026

La partnership si fonda sulla naturale sintonia tra due realtà che, ciascuna nel proprio settore, rappresentano un punto di riferimento per la comunità locale
2 min
Derthona Basket e BBBell ancora insieme: rinnovata la partnership per la stagione 2025/2026© CIAMILLO

Torino, 8 gennaio 2026 – Continua a fare canestro il legame tra BBBell e Derthona Basket: per la stagione 2025/26 l’operatore TLC torinese e partner tecnologico che connette persone e imprese al loro mondo in rete rinnova il proprio impegno al fianco del Derthona Basket in qualità di Official Sponsor, confermando una collaborazione solida e alimentata da valori comuni. La partnership si fonda sulla naturale sintonia tra due realtà che, ciascuna nel proprio settore, rappresentano un punto di riferimento per la comunità locale. Per BBBell – presente sul territorio da oltre vent’anni – sostenere la massima espressione cestistica della regione significa riaffermare la propria missione: restituire valore alle comunità attraverso infrastrutture digitali avanzate, competenze e servizi capaci di favorirne crescita e sviluppo. Allo stesso modo, Derthona Basket continua a incarnare autenticità, identità, passione ed energia del territorio, portando in alto i colori di Tortona e coinvolgendo sempre più tifosi e famiglie.

Le parole di Bigotti

Rinnovare la partnership con Derthona Basket è per noi motivo di grande orgoglio” – dichiara Simone Bigotti, Amministratore Delegato di BBBell - “Questo accordo esprime al meglio la nostra identità: un’azienda che cresce insieme al territorio, ne sostiene i progetti e crede profondamente nel valore delle relazioni”. Anche per la nuova stagione BBBell dedica ai tifosi bianconeri un’attenzione speciale con una promozione esclusiva: due mensilità gratuite di connettività internet su tutti i profili Fibra e FWA, citando il codice MKTDRT.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Basket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS