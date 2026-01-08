Derthona Basket e BBBell ancora insieme: rinnovata la partnership per la stagione 2025/2026

Torino, 8 gennaio 2026 – Continua a fare canestro il legame tra BBBell e Derthona Basket: per la stagione 2025/26 l’operatore TLC torinese e partner tecnologico che connette persone e imprese al loro mondo in rete rinnova il proprio impegno al fianco del Derthona Basket in qualità di Official Sponsor, confermando una collaborazione solida e alimentata da valori comuni. La partnership si fonda sulla naturale sintonia tra due realtà che, ciascuna nel proprio settore, rappresentano un punto di riferimento per la comunità locale. Per BBBell – presente sul territorio da oltre vent’anni – sostenere la massima espressione cestistica della regione significa riaffermare la propria missione: restituire valore alle comunità attraverso infrastrutture digitali avanzate, competenze e servizi capaci di favorirne crescita e sviluppo. Allo stesso modo, Derthona Basket continua a incarnare autenticità, identità, passione ed energia del territorio, portando in alto i colori di Tortona e coinvolgendo sempre più tifosi e famiglie.