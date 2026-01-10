Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Trapani: ora è -10. Corsa infuocata per la Final Eight

Sono 6 le squadre a pari punti con in palio tre pass per la Coppa Italia
Federico Bettuzzi
1 min
Trapani: ora è -10. Corsa infuocata per la Final Eight© Ciamillo

Virtualmente fuori dalla Coppa Italia dopo l’ennesima sanzione comminata ieri dal Tribunale Federale (-2 che si somma al precedente -8, quattro anni complessivi di inibizione per il presidente Valerio Antonini), Trapani balla sul filo del rasoio. Stasera alle 20 è previsto il secondo anticipo del 15° turno di stagione regolare dopo Reggio Emilia-Sassari (ore 18), ma ancora permane incertezza sulle condizioni in cui la Shark affronterà Trento. In settimana il mat

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS