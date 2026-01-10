Trapani: ora è -10. Corsa infuocata per la Final Eight

Hai già un abbonamento? Accedi
Virtualmente fuori dalla Coppa Italia dopo l’ennesima sanzione comminata ieri dal Tribunale Federale (-2 che si somma al precedente -8, quattro anni complessivi di inibizione per il presidente Valerio Antonini), Trapani balla sul filo del rasoio. Stasera alle 20 è previsto il secondo anticipo del 15° turno di stagione regolare dopo Reggio Emilia-Sassari (ore 18), ma ancora permane incertezza sulle condizioni in cui la Shark affronterà Trento. In settimana il mat
Abbonati per continuare a leggere