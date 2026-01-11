Tuttosport.com
Trapani, un'altra farsa: contro Trento come in Champions, la partita dura quattro minuti

Sette giocatori, dopo 4’11’’ ne resta solo uno e la terna fischia la fine: ora una sanzione da 250mila euro
Federico Bettuzzi
1 min
Trapani, un'altra farsa: contro Trento come in Champions, la partita dura quattro minuti© CIAMILLO

Errare è umano, perseverare è diabolico. Applicando alla lettera il noto proverbio, la società Trapani Shark concede il bis del match della vergogna di BCL: come avvenuto martedì in Bulgaria nel play-in di Coppa contro l'Hapoel Holon, anche contro Trento in campionato il club del presidente Antonini (assente ma ugualmente contestato dal poco pubblico presente) lascia i giovani locali a impersonare una squadra ormai sportivamente defunta. Dura a

