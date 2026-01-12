Tuttosport.com
Trapani esclusa dal campionato, inibito il presidente Antonini: le decisioni della Federbasket

Il Giudice sportivo nazionale ha anche annullato tutte le partite sin qui disputate dalla squadra siciliana
1 min
Trapani esclusa dal campionato, inibito il presidente Antonini: le decisioni della Federbasket© CIAMILLO

Il Giudice sportivo nazionale della Federbasket ha disposto l’esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati senior a libera partecipazione. La decisione è stata presa dopo la riunione tra Fip e Lega basket serie A. Annullate tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare. E' stata inoltre applicata la sanzione dell’ammenda di 600.000 euro, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia.

Inibito il presidente Antonini

Il presidente Valerio Antonini, è stato inibito per tre mesi ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia. E' stata disposta la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti Cna, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia.

