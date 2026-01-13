Esperienza Reale, Bruttini: "Io e Cusin trasmettiamo entusiasmo"

Veterani alla riscossa. Dieci giorni fa il quarantenne Marco Cusin si era prodotto in un’eccellente prestazione che solo per un niente non era stata sufficiente alla Reale Mutua per fermare la corsa della capolista Rimini. Domenica Torino era attesa da una trasferta insidiosa a Roseto. Serviva una prova di livello per passare sul parquet degli abruzzesi. E chissà, forse anche memore della prestazione del turno precedente del compagno di squadra, a guidare alla vi