Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Hubb timbra 37 volte! Tortona spegne Trieste  

Gran partita dei piemontesi partiti in sordina dopo il ko sulla sirena con Udine. Poi il play sale in cattedra con il record stagionale del campionato
Giovanni Teppa
1 min
Hubb timbra 37 volte! Tortona spegne Trieste   © CIAMILLO

Che partita! Probabilmente una delle migliori della stagione quella di ieri sera tra Bertram Tortona e Pallacanestro Trieste. I piemontesi sono tornati al successo dopo il capitombolo sulla sirena con Udine che avrebbe potuto minare le certezze della squadra di coach Mario Fioretti. E in effetti è stato per i primi due quarti, con i giuliani ad avere l’inerzia dalla loro tanto da andare sul +15. Ma Tortona era stata fino a quel momento troppo bru

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS