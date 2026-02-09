Hubb timbra 37 volte! Tortona spegne Trieste  

Che partita! Probabilmente una delle migliori della stagione quella di ieri sera tra Bertram Tortona e Pallacanestro Trieste. I piemontesi sono tornati al successo dopo il capitombolo sulla sirena con Udine che avrebbe potuto minare le certezze della squadra di coach Mario Fioretti. E in effetti è stato per i primi due quarti, con i giuliani ad avere l’inerzia dalla loro tanto da andare sul +15. Ma Tortona era stata fino a quel momento troppo bru