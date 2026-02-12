La rivalità infinita tra Schio e Venezia

Mancava solamente questo capitolo per arricchire ulteriormente di significato la rivalità che ha segnato l’ultimo lustro di basket femminile italiano. Per la prima volta nella loro storia, Umana Reyer Venezia e Beretta Famila Schio si affronteranno in EuroLeague Women, con in palio un posto per la Final Six di Zaragoza. Entrambe le squadre si sono guadagnate la qualificazione per i play-in all’ultima occasione disponibile, vincendo lo scont