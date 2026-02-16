Italbasket, i convocati del ct Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna: la lista completa

Il ct della nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha diramato la long list dei convocati per le gare della seconda "finestra" di qualificazione al Mondiale 2027. Gli azzurri saranno impegnati nella doppia sfida alla Gran Bretagna, a Newcastle upon Tyne (27 febbraio, ore 20.30 italiane) e a Livorno (2 marzo, ore 19.30). Questi i convocati: Marco Spissu, Amedeo Della Valle, Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Elisèe Assui, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Saliou Niang, Giordano Bortolani, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Leonardo Totè, Momo Diouf, Giovanni Veronesi, Sasha Grant, Nicola Akele, Luca Vincini, John Petrucelli.