Italbasket, i convocati del ct Banchi per la doppia sfida alla Gran Bretagna: la lista completa

Il ct della nazionale italiana di basket, Luca Banchi, ha diramato la long list dei convocati per le gare della seconda "finestra" di qualificazione al Mondiale 2027. Gli azzurri saranno impegnati nella doppia sfida alla Gran Bretagna, a Newcastle upon Tyne (27 febbraio, ore 20.30 italiane) e a Livorno (2 marzo, ore 19.30). Questi i convocati: Marco Spissu, Amedeo Della Valle, Nico Mannion, Leonardo Candi, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Elisèe Assui, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Saliou Niang, Giordano Bortolani, Francesco Ferrari, Tommaso Baldasso, Luigi Suigo, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Leonardo Totè, Momo Diouf, Giovanni Veronesi, Sasha Grant, Nicola Akele, Luca Vincini, John Petrucelli.
Gli appuntamenti a Livorno
Lunedì 23 febbraio si ritroveranno a Livorno i seguenti atleti: Giordano Bortolani, Davide Casarin, Andrea Calzavara, Amedeo Della Valle, Sasha Grant, John Petrucelli, Marco Spissu, Luigi Suigo, Amedeo Tessitori, Giovanni Veronesi e Luca Vincini. A questi si uniranno, per gli allenamenti di lunedì 23 e martedì 24 febbraio, i giovani Charles Atamah, Leonardo Marangon, Cheickh Niang e Luca Possamai. Gli atleti appartenenti alle società di Eurolega si aggregheranno alla squadra al termine degli impegni con i rispettivi club.