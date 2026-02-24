Basket, festa Poeta: "Torino, crocevia della vita"

L’edizione numero 50 della Coppa Italia è andata in archivio con numeri da record, i più importanti di sempre. A partire da quello degli spettatori, 12.597, che hanno seguito la finale. Che ha visto l’EA7 Emporio Armani conquistare il suo nono trofeo, diventando primatista solitaria per la competizione. A guidare l’Olimpia è stato Peppe Poeta