Basket, festa Poeta: "Torino, crocevia della vita"

Il tecnico di Milano, che ha vinto la Coppa Italia nella città dove ha trovato l'amore, con l'Auxilium aveva centrato l'unico trofeo da giocatore
Giovanni Teppa
1 min
Basket, festa Poeta: "Torino, crocevia della vita" © Ciamillo

L’edizione numero 50 della Coppa Italia è andata in archivio con numeri da record, i più importanti di sempre. A partire da quello degli spettatori, 12.597, che hanno seguito la finale. Che ha visto l’EA7 Emporio Armani conquistare il suo nono trofeo, diventando primatista solitaria per la competizione. A guidare l’Olimpia è stato Peppe Poeta

