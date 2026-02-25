La follia di Doncic condanna i Lakers. Cleveland aggancia New York

Gli altri risultati

Gli Oklahoma City Thunder passano a Toronto e battono i Raptos per 116-107. Assente Shai Gilgeous-Alexander, ci pensa Cason Wallace con 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Philadelphia domina a Indianapolis: 135-114 per i 76ers, trascinati dai 32 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Tyrese Maxey. Bene anche Joel Embiid con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Senza Cooper Flagg e il lungodegente Kyrie Irving, Dallas sconfigge Brooklyn a domicilio 123-114. 22 punti in uscita dalla panchina per Marvin Bagley e 21 punti e 7 assist per Naji Marshall. Golden State ko in trasferta a New Orleans. 113-109 per i Pelicans, trascinati dai 26 punti e 6 rimbalzi di Zion Williamson. Non bastano ai Warriors i 28 punti di De'Anthony Melton e i 16 punti con 15 rimbalzi di Brandon Podziemski. Minnesota la spunta a Portland 124-121. MVP il solito Anthony Edwards con 34 punti. Lo segue Jaden McDaniels con 29 punti e 6 rimbalzi. Charlotte schianta Chicago 131-99. Sono 23 punti per Brandon Miller, 21 per Kon Knueppel e 16 per LaMelo Ball. Milwaukee sorprende Miami in casa. 128-117 per i Bucks, grazie a un Kevin Porter Jr da 32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Atlanta vince facile con Washington 119-98. 27 punti e 7 rimbalzi per Jonathan Kuminga e 16 per Nickeil Alexander-Walker. Sponda Wizards, invece, è ancora assente Trae Young.