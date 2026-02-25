La follia di Doncic condanna i Lakers. Cleveland aggancia New York

Ricco programma nella notte NBA: undici le gare giocate. Cadono in casa allo scadere i Los Angeles Lakers di Lebron e Doncic. Boston continua la sua marcia e batte i Phoenix Suns privi di Devin Booker. Nello scontro di alta classifica della Eastern Conference Cleveland sconfigge i New York Knicks e li aggancia in classifica. I 26 punti di Zion Williamson regalano la vittoria ai New Orleans Pelicans su Golden State. Fontecchio non scende in campo nella sconfitta di Miami contro Milwaukee. Ad Ovest OKC vince contro Toronto ed è sempre più prima. Vincono anche i Dallas Mavericks contro Brooklyn seppur privi di Cooper Flagg. Decima sconfitta di fila per i Chicago Bulls, asfaltati da Charlotte. I Pacers fanalino di coda dell'Est perdono ancora contro Philadelphia.
Doncic non se la sente e i Lakers perdono
Sconfitta casalinga per i Los Angeles Lakers per 109-110 contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero. Il canestro decisivo viene segnato a sette secondi dalla fine della gara da Wendell Carter Jr. I Lakers hanno l'opportunità di ribaltare l'incontro con l'ultimo possesso ma Luka Doncic - a cui era stata affidato il tiro decisivo - decide di scaricare su Lebron James, che però non riesce a segnare il tiro che vale la gara. Comunque buona prova dello sloveno nonostante l'errore finale, che chiude con una doppia doppia da 22 punti e 15 assist, nonostante un misero 2 su 10 da tre punti. Brillano per i californiani anche Deandre Ayton (doppia doppia da 21 punti e 13 rimbalzi) e Lebron (21 punti). Nelle fila dei Magic lo score leader è Paolo Banchero, autore di una doppia doppia da 36 punti e 10 rimbalzi. A dargli una mano è Wendell Carter Jr, anche lui con una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. Lakers alla seconda sconfitta consecutiva e ora a sole due gare di distanza dalla zona Play In. Orlando mette i Play Off nel mirino.
Quarta di fila per Boston. Phoenix ko
I Celtics si confermano la seconda forza dell'Est dietro ai Detroit Pistons. Battuti i Phoenix Suns con il risultato di 97-81. Ottima prova corale dei biancoverdi, che portano quattro giocatori su cinque in doppia cifra. Da segnalare la doppia doppia di Queta da 14 punti e 13 rimbalzi, e la tripla doppia sfiorata da Derrick White (22 punti, 8 rimbalzi e 8 assist). Serata pessima al tiro per Phoenix - ancora priva di Devin Booker - con solo un giocatore a realizzare più del 50% dal campo. Il giocatore ad aver messo a segno più punti per la franchigia dell'Arizona è Collin Gillespie con 15 punti e un 6 su 11 dal campo. Boston ancora lontana quattro gare e mezzo dai Pistons primi ad Est, ma che ora si porta a due gare di distanza dal terzo posto condiviso da Celeveland e New York. Phoenix invece che perde l'occasione di avvicinarsi ai Lakers, detentori dell'ultimo posto valevole per l'accesso diretto ai Play Off della Western Conference.
Cleveland riparte e aggancia New York al terzo posto
Tornano alla vittoria i Cleveland Cavaliers dopo la sconfitta contro gli Oklahoma City Thunder, battendo in Ohio i New York Knicks per 109-94. James Harden rivive il derby del suo passato - quando vestiva la casacca dei Brooklyn Nets - e mette a segno 20 punti. A dargli man forte ci pensano Donovan Mitchell (23 punti) e Jarrett Allen (doppia doppia da 19 punti e 10 rimbalzi). Sfiora la doppia doppia dalla panchina Jaylon Tyson con 12 punti e 8 rimbalzi. Tra le fila dei Knicks Jalen Brunson realizza 20 punti, mentre Mitchell Robinson contribuisce con una doppia doppia da 11 punti e 16 rimbalzi in uscita dalla panchina. Cleveland quindi che raggiunge i Knicks al terzo posto della Eastern Conference: Boston ora dista solo due gare.
Gli altri risultati
Gli Oklahoma City Thunder passano a Toronto e battono i Raptos per 116-107. Assente Shai Gilgeous-Alexander, ci pensa Cason Wallace con 27 punti, 8 rimbalzi e 7 assist. Philadelphia domina a Indianapolis: 135-114 per i 76ers, trascinati dai 32 punti, 9 rimbalzi e 8 assist di Tyrese Maxey. Bene anche Joel Embiid con 27 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Senza Cooper Flagg e il lungodegente Kyrie Irving, Dallas sconfigge Brooklyn a domicilio 123-114. 22 punti in uscita dalla panchina per Marvin Bagley e 21 punti e 7 assist per Naji Marshall. Golden State ko in trasferta a New Orleans. 113-109 per i Pelicans, trascinati dai 26 punti e 6 rimbalzi di Zion Williamson. Non bastano ai Warriors i 28 punti di De'Anthony Melton e i 16 punti con 15 rimbalzi di Brandon Podziemski. Minnesota la spunta a Portland 124-121. MVP il solito Anthony Edwards con 34 punti. Lo segue Jaden McDaniels con 29 punti e 6 rimbalzi. Charlotte schianta Chicago 131-99. Sono 23 punti per Brandon Miller, 21 per Kon Knueppel e 16 per LaMelo Ball. Milwaukee sorprende Miami in casa. 128-117 per i Bucks, grazie a un Kevin Porter Jr da 32 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Atlanta vince facile con Washington 119-98. 27 punti e 7 rimbalzi per Jonathan Kuminga e 16 per Nickeil Alexander-Walker. Sponda Wizards, invece, è ancora assente Trae Young.
