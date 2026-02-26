Lo scontro al vertice va ai Pistons, OKC ko! San Antonio fa dieci di fila. Cadono Celtics e Cavs

Sei gare disputate nella notte NBA. Scontro di altissima classifica quello tra le due capoliste delle rispettive Conference: Detroit e OKC, con il successo che va ai primi grazie al solito Cade Cunningham. San Antonio non si ferma più: con la vittoria sui Toronto Raptors ora sono dieci risultati utili consecutivi. Golden State rialza la testa e batte Memphis. Sconfitte per Boston contro Denver - doppia doppia per Jokic - e per Cleveland contro Milwaukee. Nella sfida fra Houston e Sacramento, Sheppard realizza il suo carreer-high e porta al successo i Rockets.