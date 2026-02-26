Lo scontro al vertice va ai Pistons, OKC ko! San Antonio fa dieci di fila. Cadono Celtics e Cavs

Sei gare disputate nella notte NBA. Scontro di altissima classifica quello tra le due capoliste delle rispettive Conference: Detroit e OKC, con il successo che va ai primi grazie al solito Cade Cunningham. San Antonio non si ferma più: con la vittoria sui Toronto Raptors ora sono dieci risultati utili consecutivi. Golden State rialza la testa e batte Memphis. Sconfitte per Boston contro Denver - doppia doppia per Jokic - e per Cleveland contro Milwaukee. Nella sfida fra Houston e Sacramento, Sheppard realizza il suo carreer-high e porta al successo i Rockets.
Tra le due capoliste fa festa Detroit
Alla Little Caesars Arena di Detroit va in scena lo scontro tra le due formazioni che guidano le rispettive classifiche: Pistons contro Thunder. A ottenere la vittoria sono i padroni di casa con il risultato di 124-116, grazie all'ennesima ottima gara di Cade Cunningham, leader indiscusso della squadra, che realizza una doppia doppia da 29 punti e 13 assist. Doppia doppia anche per il compagno di squadra Jalen Duren, che mette a referto 29 punti e 15 rimbalzi. Ai Thunder non bastano i 30 punti di Jaylin Williams, i 20 di Aaron Wiggins e i 23 di Cason Wallace. Ottima prova anche per Jared McCain: 20 punti in uscita dalla panchina. Detroit che rinsalda il suo primato nella Eastern Conference. Ad Ovest invece il passo falso di OKC permette a dei pericolosissimi San Antonio Spurs di avvicinarsi: sole due gare di distanza tra la prima e la seconda.
San Antonio infermabile: sono dieci di fila!
Decima vittoria consecutiva per i San Antonio Spurs, che espugnano la Scotiabank Arena di Toronto per 110-107. Score leader dei texani per una volta non è Victor Wembanyama, che chiude con 12 punti e 3 su 12 dal campo, ma De'Aaron Fox, autore di 20 punti. A dare man forte ai grigioneri ci pensa anche Dylan Harper con 15 punti dalla panchina. Ai canadesi non basta la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Brandon Ingram. Complessivamente buona prova dei Raptors, che portano in doppia cifra di punteggio quattro titolari su cinque. Spurs saldamente al secondo posto ad Ovest e mettono nel mirino la capolista OKC. Toronto al quinto posto della Eastern Conference, la distanza dalla quarta posizione di Cleveland rimane però considerevole.
Denver rialza la testa e batte Boston
Successo importante quello dei Denver Nuggets contro i Boston Celtics per 103-84. La franchigia del Colorado viene trascinata alla vittoria dalla doppia doppia da 30 punti e 12 rimbalzi di Nikola Jokic. Nuggets che però perdono un pezzo importante: Jamal Murray, il canadese era già in dubbio e alla fine ha giocato solamente otto minuti prima di uscire dal campo. Altra serata a basso punteggio per i Boston Celtics dopo la vittoria contro i Phoenix Suns del turno precedente. Per i biancoverdi risulta inutile ai fini del risultato la doppia doppia di Jaylen Brown: 23 punti e 11 rimbalzi per lui. Denver che torna così alla vittoria e resta appaiata con gli Houston Rockets al terzo posto ad Ovest. Battuta d'arresto per Boston, che inseguiva la quinta vittoria consecutiva. Biancoverdi ancora stabilmente al secondo posto della Eastern Conference.
Gli altri risultati
Sconfitta per i Cleveland Cavaliers contro i Milwaukee Bucks per 116-118, nonostante la doppia doppia da 27 punti e 11 rimbalzi di Jarrett Allen e i 26 punti di Dennis Schroder. Per i Bucks tutto il quintetto titolare in doppia cifra, brilla anche la panchina della franchigia del Wisconsin, con Bobby Portis (10 punti) e Jericho Sims (11 punti e 11 rimbalzi) a dare man forte dalla panchina. Ad Ovest gli Houston Rockets vincono in casa per 128-97 contro i Sacramento Kings. Per i texani carreer-high per Reed Sheppard, che mette sette triple e chiude con 28 punti. 21 punti anche per Kevin Durant, tripla doppia da 26 punti, 13 rimbalzi e 11 assist per Alperen Sengun. Rimanendo ad Ovest torna al successo Golden State, che batte i Memphis Grizzlies per 133-112, portando otto giocatori sui nove disponibili in doppia cifra di punteggio. Per i Grizzlies non bastano i 24 punti di GG Jackson.
