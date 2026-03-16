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La Virtus ricaccia giù l’Olimpia

Bologna domina Milano anche senza i suoi tre play. Alston-Edwards segnano 55 punti e l’EA7 resta lontana in classifica. Poeta: "Ci è mancata l’energia"
Stefano Budriesi
1 min
La Virtus ricaccia giù l’Olimpia© Ciamillo

La Virtus consolida la certezza di tenere Milano dietro nella corsa per le posizioni di pregio dei playoff, mandandola sotto di 6 punti in classifica. Lo fa in piena emergenza, mettendo sotto un'Olimpia che ha giocato una partita tutt'altro che brillante. Alston e Edwards ne hanno segnati 55 in due, facendo passare in secondo piano le 17 perse di squadra. Dusko Ivanovic è chiaramente soddisfatto: "Molto bene, specialmente in transizion

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