La March Madness torna su Dazn: l'accesso è in modalità gratuita

C’è un momento della stagione cestistica in cui gli occhi di tutto il mondo si posano sul basket universitario americano. È la March Madness della prima divisione dell’Ncaa (National Collegiate Athletic Association), il torneo che ogni primavera trasforma il campionato in una corsa a eliminazione diretta verso il titolo nazionale e che, anno dopo anno, lancia alcuni dei futuri protagonisti della Nba. Anche nel 2026 la competizione è visibile su Dazn, che trasmette gratuitamente le partite del torneo maschile e femminile in diversi mercati internazionali, tra cui l’Italia, con incontri live, highlights e repliche integrali disponibili sulla piattaforma. Il torneo, che coinvolge 68 università in un tabellone a eliminazione diretta, ha preso il via con il Selection Sunday, dove si è definito il bracket ufficiale. Le prime sfide si giocano con i First Four del 17 e 18 marzo, seguiti dal First Round a partire dal 19. Il cammino proseguirà fino alle attesissime Final Four, con la fase conclusiva del torneo maschile in programma al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, mentre il torneo femminile culminerà a Phoenix.