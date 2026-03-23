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Olimpia fa festa contro Sassari

Vittoria per celebrare i 90 anni del club. L’Armani torna nel Forum d’Assago davanti alle vecchie glorie e il ricordo toccante di Re Giorgio
Roberto Nardella
1 min
Olimpia fa festa contro Sassari© CIAMILLO

MILANO - Celebra al meglio i suoi 90 anni di storia l’Olimpia Milano che, per lo speciale compleanno, si regala una comoda vittoria per 99-87 contro la Dinamo Sassari. Dentro e fuori dal campo è praticamente tutto perfetto: sul parquet Sassari prova solo per qualche minuto a rovinare la festa milanese prima di fare da vittima sacrificale, oltre il rettangolo di gioco è tutto sbrilluccicante complice anche il restyling del Forum di Assago tornato la casa di Milano dopo le O

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