Olimpia fa festa contro Sassari

MILANO - Celebra al meglio i suoi 90 anni di storia l’Olimpia Milano che, per lo speciale compleanno, si regala una comoda vittoria per 99-87 contro la Dinamo Sassari. Dentro e fuori dal campo è praticamente tutto perfetto: sul parquet Sassari prova solo per qualche minuto a rovinare la festa milanese prima di fare da vittima sacrificale, oltre il rettangolo di gioco è tutto sbrilluccicante complice anche il restyling del Forum di Assago tornato la casa di Milano dopo le O