Jokic infinito, 29ª tripla doppia in stagione! Banchero non basta ad Orlando, Cavs ok. Brunson trascina i Knicks

Battute finali della stagione NBA prima dell'inizio di Play In e Play Off: quattro le gare disputate nella notte. Successo di misura dei Denver Nuggets sui Phoenix Suns, a prendersi la scena è sempre Nikola Jokic, che realizza la ventinovesima tripla doppia della sua annata. I New York Knicks continuano a inanellare successi e la settima vittoria consecutiva arriva tra le mura amiche del Madison Square Garden contro i New Orleans Pelicans. Donovan Mitchell fa la voce grossa nella vittoria di Cleveland su Orlando, ormai in crisi nera. Charlotte si impone su Sacramento grazie alle triple di Coby White e LaMelo Ball.
Jokic leggendario: vittoria in volata per i Nuggets
Porta per l'ennesima volta la firma di Nikola Jokic il successo di Denver ai danni di Phoenix per 125-123, con il serbo autore della ventinovesima tripla doppia della sua stagione, anche se la sua eleggibilità per il titolo di MVP della Regular Season rimane ancora in dubbio, vista la mancanza di certezza riguardo al numero minimo di partite disputate dal centro. La vittoria arriva in volata: Jokic chiude con 23 punti, 17 rimbalzi e 17 assist (massimo stagionale di passaggi vincenti), realizzando anche il canestro decisivo (un tiro dalla media distanza a 11,5 secondi dalla fine), mentre sul fronte opposto si ferma sul ferro il tiro da tre del potenziale sorpasso di Devin Booker, autore comunque di 22 punti. I Nuggets hanno vinto sei delle ultime otto partite e sono in corsa per assediare il terzo posto ad Ovest dei Los Angeles Lakers, mentre i Suns si trovano stabilmente al settimo posto della medesima Conference.
Mitchell guida Cleveland, Banchero non basta
Vittoria per i Cleveland Cavaliers sugli Orlando Magic con il risultato di 136-131. Donovan Mitchell realizza 42 punti con il 100% dalla lunetta (11-11), a dargli man forte è James Harden: autore di 26 punti. Complessivamente ottima prova dei Cavs, che portano quattro titolari su cinque in doppia cifra. Fanno ancora meglio i Magic, che di titolari oltre i 10 punti ne portano cinque, ma che comunque non bastano a regalare la vittoria alla franchigia della Florida. A brillare più di tutti è Paolo Banchero, che realizza 36 punti. Cleveland vince la quarta partita di fila ma rimane distante da Boston e New York. Sempre più in crisi invece i Magic, che subiscono la sesta sconfitta consecutiva e scivolano all'ottavo posto della Eastern Conference in coabitazione con Miami Heat e Charlotte Hornets.
Gli altri risultati
Continuano la loro corsa i New York Knicks, che raggiungono in classifica al secondo posto della Eastern Conference i Boston Celtics, e lo fanno centrando la settima vittoria consecutiva ai danni dei New Orleans Pelicans per 121-116. A prendersi le luci della ribalta è Jalen Brunson, che realizza 32 punti. Bene anche Karl-Anthony Towns, con la solita doppia doppia a referto da 21 punti e 14 rimbalzi. Per New Orleans il migliore è Zion Williamson con 22 punti. Gli Hornets intanto continuano a vincere e il quarto successo consecutivo maturato nella notte è ancora più largo degli ultimi. Contro i Sacramento Kings finisce 134-90 e a corredo c'è anche il nuovo record di triple realizzate (26) della franchigia. Coby White (27 punti) e LaMelo Ball (20) ne realizzano sei a testa, mentre il rookie Kon Knueppel (14) ne aggiunge quattro, salendo al secondo posto nella storia della franchigia per triple realizzate in una stagione a quota 247, a 14 lunghezze dal record di Kemba Walker.
Battute finali della stagione NBA prima dell'inizio di Play In e Play Off: quattro le gare disputate nella notte. Successo di misura dei Denver Nuggets sui Phoenix Suns, a prendersi la scena è sempre Nikola Jokic, che realizza la ventinovesima tripla doppia della sua annata. I New York Knicks continuano a inanellare successi e la settima vittoria consecutiva arriva tra le mura amiche del Madison Square Garden contro i New Orleans Pelicans. Donovan Mitchell fa la voce grossa nella vittoria di Cleveland su Orlando, ormai in crisi nera. Charlotte si impone su Sacramento grazie alle triple di Coby White e LaMelo Ball.
Jokic leggendario: vittoria in volata per i Nuggets
Porta per l'ennesima volta la firma di Nikola Jokic il successo di Denver ai danni di Phoenix per 125-123, con il serbo autore della ventinovesima tripla doppia della sua stagione, anche se la sua eleggibilità per il titolo di MVP della Regular Season rimane ancora in dubbio, vista la mancanza di certezza riguardo al numero minimo di partite disputate dal centro. La vittoria arriva in volata: Jokic chiude con 23 punti, 17 rimbalzi e 17 assist (massimo stagionale di passaggi vincenti), realizzando anche il canestro decisivo (un tiro dalla media distanza a 11,5 secondi dalla fine), mentre sul fronte opposto si ferma sul ferro il tiro da tre del potenziale sorpasso di Devin Booker, autore comunque di 22 punti. I Nuggets hanno vinto sei delle ultime otto partite e sono in corsa per assediare il terzo posto ad Ovest dei Los Angeles Lakers, mentre i Suns si trovano stabilmente al settimo posto della medesima Conference.