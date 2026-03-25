Jokic infinito, 29ª tripla doppia in stagione! Banchero non basta ad Orlando, Cavs ok. Brunson trascina i Knicks

Vittoria per i Cleveland Cavaliers sugli Orlando Magic con il risultato di 136-131. Donovan Mitchell realizza 42 punti con il 100% dalla lunetta (11-11), a dargli man forte è James Harden : autore di 26 punti. Complessivamente ottima prova dei Cavs, che portano quattro titolari su cinque in doppia cifra. Fanno ancora meglio i Magic, che di titolari oltre i 10 punti ne portano cinque, ma che comunque non bastano a regalare la vittoria alla franchigia della Florida. A brillare più di tutti è Paolo Banchero , che realizza 36 punti. Cleveland vince la quarta partita di fila ma rimane distante da Boston e New York. Sempre più in crisi invece i Magic, che subiscono la sesta sconfitta consecutiva e scivolano all'ottavo posto della Eastern Conference in coabitazione con Miami Heat e Charlotte Hornets.

Gli altri risultati

Continuano la loro corsa i New York Knicks, che raggiungono in classifica al secondo posto della Eastern Conference i Boston Celtics, e lo fanno centrando la settima vittoria consecutiva ai danni dei New Orleans Pelicans per 121-116. A prendersi le luci della ribalta è Jalen Brunson, che realizza 32 punti. Bene anche Karl-Anthony Towns, con la solita doppia doppia a referto da 21 punti e 14 rimbalzi. Per New Orleans il migliore è Zion Williamson con 22 punti. Gli Hornets intanto continuano a vincere e il quarto successo consecutivo maturato nella notte è ancora più largo degli ultimi. Contro i Sacramento Kings finisce 134-90 e a corredo c'è anche il nuovo record di triple realizzate (26) della franchigia. Coby White (27 punti) e LaMelo Ball (20) ne realizzano sei a testa, mentre il rookie Kon Knueppel (14) ne aggiunge quattro, salendo al secondo posto nella storia della franchigia per triple realizzate in una stagione a quota 247, a 14 lunghezze dal record di Kemba Walker.