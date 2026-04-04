Derthona. Nel nome di Picchi

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Da una parte la NutriBullet Treviso, che andrà a caccia della terza vittoria consecutiva, che le permetterebbe di alzare le sue quotazioni in tema salvezza. Dall’altra la Bertram Tortona, che vorrebbe tornare ad alzare le braccia al cielo dopo la battuta d’arresto di Varese. Di certo questa sera, sul parquet trevigiano, si giocherà una sfida intensa e sarà anche molto sentita in casa piemontese. Il Derthona, infatti, scenderà in campo con la canotta lis
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