Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Derthona. Nel nome di Picchi

I piemontesi sfidano il fanalino di coda Treviso. Lutto al braccio per la scomparsa dell’ex presidente e padre del n. 1 attuale. Trieste-Varese da playoff
Giovanni Teppa
1 min
Derthona. Nel nome di Picchi© CIAMILLO

Da una parte la NutriBullet Treviso, che andrà a caccia della terza vittoria consecutiva, che le permetterebbe di alzare le sue quotazioni in tema salvezza. Dall’altra la Bertram Tortona, che vorrebbe tornare ad alzare le braccia al cielo dopo la battuta d’arresto di Varese. Di certo questa sera, sul parquet trevigiano, si giocherà una sfida intensa e sarà anche molto sentita in casa piemontese. Il Derthona, infatti, scenderà in campo con la canotta lis

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS