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Chi si rivede, c'è Repesa per il Napoli

Il guru croato torna in panchina dopo il burrascoso addio a Trapani In palio adesso c’è la salvezza
Federico Bettuzzi
1 min
Chi si rivede, c'è Repesa per il Napoli© CIAMILLO

Torna in panchina Jasmin Repesa. E lo fa a Napoli, con una missione chiara: salvare la stagione della Guerri che, nel girone di ritorno, è sprofondata dalla zona playoff alla lotta per non retrocedere. Il pessimo bilancio di 2 vittorie e 7 sconfitte (2 vittorie e 8 sconfitte, contando la Coppa Italia) da metà gennaio in poi ha indotto il patron campano Matt Rizzetta a sollevare dall'incarico Alessandro Magro dopo diverse settimane sulla graticola. Al pri

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