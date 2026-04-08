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Sprofondo Virtus: ecco il 7° ko di fila!

Il neo tecnico Jakovlievic, alla quarta  sconfitta, non riesce a invertire la rotta: Bologna  perde pure con il Bayern
Stefano Budriesi
1 min
Basketvirtus
Sprofondo Virtus: ecco il 7° ko di fila!© CIAMILLO E CASTORIA

Non è bello perderle tutte. La Virtus 'centra' la settima sconfitta di fila. Jakovlievic è 0-4: non si ricorda di nessun coach subentrato così male in una squadra con lo scudetto sul petto. Stavolta è stato Svetislav Pesic - che essendo classe 1949 potrebbe essere suo nonno - a infliggergli un'altra lezione. Indolore per la classifica (non contava nemmeno per il Bayern, a dire il vero) ma radioattiva per questa inopinata rottura prolung

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