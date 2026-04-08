Sprofondo Virtus: ecco il 7° ko di fila!

Non è bello perderle tutte. La Virtus 'centra' la settima sconfitta di fila. Jakovlievic è 0-4: non si ricorda di nessun coach subentrato così male in una squadra con lo scudetto sul petto. Stavolta è stato Svetislav Pesic - che essendo classe 1949 potrebbe essere suo nonno - a infliggergli un'altra lezione. Indolore per la classifica (non contava nemmeno per il Bayern, a dire il vero) ma radioattiva per questa inopinata rottura prolung