Il basket piange Oscar Schmidt: l'unico brasiliano ad essere mai entrato nella Hall of Fame 

Se ne è andato a 68 anni Oscar Schmidt: ala vista anche in Italia con le maglie della Pallacanestro Pavia e della Juve Caserta. Il brasiliano è stato l'unico verdeoro ad essere inserito nella Hall of Fame della FIBA, oltre che in quella italiana e quella Naismith, che onora i più rappresentativi cestisti, i migliori allenatori, gli arbitri ed i personaggi che hanno dato un contributo fondamentale al miglioramento e all'affermazione di questo sport. Deteneva inoltre il record mondiale per il maggior numero di punti segnati in carriera, prima di venire superato da Lebron James nel 2024. Schmidt lascia il parquet a seguito di una lunga malattia.