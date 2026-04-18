A Bologna nasce il Museo del Basket Italiano. Petrucci: "Raccontiamo la storia. Questo luogo vi emozionerà"

A Bologna nasce il Mubit: il Museo del Basket Italiano , inaugurato al PalaDozza , uno dei templi della pallacanestro italiana, in Piazza Azzarita. Oltre al sindaco Matteo Lepore e il presidente della Fip Gianni Petrucci , all'inaugurazione erano presenti tante leggende del basket del nostro paese, tra cui: Dino Meneghin , Andrea Bargnani , Carlton Myers , da Villalta , Pajola , Galanda , fino a Mancinelli , Bulleri , Binelli e Abbio . Presente anche un'area che celebra gli azzurri che sono riusciti a giocare in NBA e hanno rappresentato la Nazionale : Bargnani , Belinelli , Datome e Gallinari . Il museo sarà visitabile dal giovedì al lunedì, tra le 11 e le 18 con prezzo biglietto di 5 euro per l'intero e 3 per Under 16, over 65, tesserati Fip e sportivi, possessori di Bologna Welcome Card e Card Cultura.

Petrucci: "Raccontiamo la storia. Questo luogo vi emozionerà"

Il nuovo spazio, voluto dal Comune di Bologna e dalla Federazione Italiana Pallacanestro e gestito da Fondazione Bologna Welcome, sorge negli spazi dell'iconico PalaDozza, cuore pulsante della storia del basket italiano. L'edificio, realizzato negli anni '50 del secolo scorso, compie 70 anni e festeggia questo importante traguardo con un progetto culturale che celebra il basket in quanto patrimonio sportivo, umano e sociale nazionale. A descrivere lo spazio ci ha pensato il presidente Fip Petrucci: "Qui oggi parliamo di campioni che tanti forse hanno anche potuto dimenticare, ma quando vedi Achille Canna, 99 anni, che ha fatto la storia ed è ancora così fiero di quello che ha fatto e di quello che ha dato non solo al basket, ma alla storia dello sport italiano, allora ti rendi conto di quello che è stato fatto e di quello che stiamo facendo. Loro hanno fatto la storia, noi cerchiamo di raccoglierla e di raccontarla. Questo è un luogo che vi emozionerà".

La storia del progetto Mubit

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha ripercorso la storia del progetto spiegando come la realizzazione sia iniziata formalmente nel 2019. L'obiettivo era dare una casa al basket italiano, un luogo concepito come uno spazio in grado raccontare la storia della pallacanestro stimolando la partecipazione del visitatore. Ventidue in tutto le proposte progettuali presentate al concorso: la giuria internazionale ha selezionato i tre finalisti tra cui poi è stata scelta la proposta vincitrice. Gli spazi del Mubit sono distribuiti su una superficie complessiva di quasi 400 metri quadrati. L'ambiente espositivo si caratterizza per una scelta narrativa innovativa che trasforma le pareti in superfici dinamiche in grado di animarsi attraverso proiezioni e contenuti visivi: l'obiettivo è coinvolgere il visitatore nelle grandi azioni della storia del basket. L'esperienza del campo prende vita attraverso un impianto sonoro che riproduce i momenti salienti dei match storici, tra Arena e racconto giornalistico.