Buona la prima! Capitan Shields trascina Milano  

Gara-1 del quarto di finale playoff tra Olimpia e Reggiana è il più classico dei “buona la prima” per l’Armani, che vince 96-84. La squadra di coach Poeta resta in vantaggio per praticamente tutta la partita (l’eccezione è l’inziale 2-3 ospite) guidata dai guizzi di capitan Shields, dall’energia di Brooks e Bolmaro (cel