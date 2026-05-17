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Buona la prima! Capitan Shields trascina Milano  

L’Olimpia sempre avanti ad Assago contro Reggio Emilia: domani gara-2
Roberto Nardella
1 min
shieldsolimpiareggiana
Buona la prima! Capitan Shields trascina Milano   © Ivan Mnacini / Ciamillo-Castoria

Gara-1 del quarto di finale playoff tra Olimpia e Reggiana è il più classico dei “buona la prima” per l’Armani, che vince 96-84. La squadra di coach Poeta resta in vantaggio per praticamente tutta la partita (l’eccezione è l’inziale 2-3 ospite) guidata dai guizzi di capitan Shields, dall’energia di Brooks e Bolmaro (cel

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