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NBA Finals, New York respira basket: 27 anni dopo i Knicks tornano a giocarsi il titolo

C'è un'attesa spasmodica nella Grande Mela per le finali che inizieranno questa notte
Dario Ronzulli
1 min
NbaknicksBrown
NBA Finals, New York respira basket: 27 anni dopo i Knicks tornano a giocarsi il titolo© APS

C'è un'attesa spasmodica a New York per le finali NBA che inizieranno questa notte. Ventisette anni dopo i Knicks tornano a giocarsi il titolo che manca dal 1973 e lo fanno con una carica di adrenalina addosso che è enorme, figlia in primis del modo in cui sono arrivati all'atto conclusivo della stagione. Ovvero con undici vittorie consecutive: sotto 2-1 con Atlanta al primo turno, gli uomini di coach Mike Brown non hanno perso più eliminando una dopo l

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