"La musica per battere Venezia!"

L’attesa è terminata e alle ore 20 si accenderanno i riflettori sulla finale scudetto 2026: la sfida sarà quella tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. L'EA7 sul proprio cammino ha eliminato Reggio Emilia e Brescia, mentre la Reyer ha superato prima Tortona e poi i campioni d'Italia della Virtus Bologna. Questa sera il primo atto della serie tra le squadre che hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto la regular season. Decisivo, in tal senso, i