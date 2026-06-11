Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"La musica per battere Venezia!"

Bolmaro sogna il titolo e un futuro da capitano dell’Olimpia. "Mi piace essere leader, anche se Ricci e Shields mi prendono in giro!"
Roberto Nardella
1 min
BolmaroOlimpia Milanoreyer venezia
"La musica per battere Venezia!"© CIAMILLO

L’attesa è terminata e alle ore 20 si accenderanno i riflettori sulla finale scudetto 2026: la sfida sarà quella tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia. L'EA7 sul proprio cammino ha eliminato Reggio Emilia e Brescia, mentre la Reyer ha superato prima Tortona e poi i campioni d'Italia della Virtus Bologna. Questa sera il primo atto della serie tra le squadre che hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto la regular season. Decisivo, in tal senso, i

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS