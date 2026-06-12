Monologo Olimpia, panca d’oro. Venezia giù

Il primo episodio della sfida tricolore tra Milano e Venezia è un monologo di 40 minuti dell’Armani, che domina gara-1 per 100-80 e si pronta così sull’1-0 nella strada verso lo scudetto. L’Olimpia gioca una gara ai limiti della perfezione, con un contributo dalla panchina a dir poco prezioso, in cui brillano le gare spettacolari di Diop e Mannion protagonisti inattesi dei primi 40’ della sfida. L’Olimpia, in generale, ha un contrib