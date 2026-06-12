Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Monologo Olimpia, panca d’oro. Venezia giù

L’EA7 contro la Reyer apre le Finals con un largo 100-80. Decisivo il divario (54-12) nel contributo offerto dai cambi. Domani gara-2
Roberto Nardella
1 min
Olimpia Milanoumana reyer venezia

Il primo episodio della sfida tricolore tra Milano e Venezia è un monologo di 40 minuti dell’Armani, che domina gara-1 per 100-80 e si pronta così sull’1-0 nella strada verso lo scudetto. L’Olimpia gioca una gara ai limiti della perfezione, con un contributo dalla panchina a dir poco prezioso, in cui brillano le gare spettacolari di Diop e Mannion protagonisti inattesi dei primi 40’ della sfida. L’Olimpia, in generale, ha un contrib

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS