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Orgoglio Venezia: la sfida è aperta!

La Reyer si impone al Taliercio con un terzo quarto da 36 punti e costringe l’Olimpia Milano a gara-4
Federico Bettuzzi
1 min
Orgoglio Venezia: la sfida è aperta!© Ciamillo

Trentasei. Non è il numero di maglia di un giocatore, ma i punti che Milano subisce in un terzo quarto letteralmente dominato da Venezia. Che fa valere il fattore campo, una costante in questi playoff, in cui l'Umana tra le mura domestiche finora non ha mai perso, guadagnando il primo punto nella serie scudetto. Non è soltanto una questione di cabala, ma di ritrovata identità da parte dei lagunari, letteralmente trasformati rispetto alla brutta versio

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