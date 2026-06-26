Ettore Messina lascia l’Olimpia Milano dopo 7 anni: ha vinto 4 scudetti

Ettore Messina lascia l'EA7 Milano. Ad annunciarlo è stato lo stesso coach nel corso del consiglio di Eurolega. Dopo 7 anni si chiude quindi il rapporto tra Messina, che si era dimesso lo scorso novembre da capo allenatore ma era rimasto come dirigente, e il club 32 volte campione d'Italia. Durante l'era Messina, l'Olimpia ha vinto 10 trofei, tra cui 4 scudetti. Un addio che segue quello di Armoni Brooks, che dopo il trionfo in campionato ha dichiarato: "Vincere il campionato è il modo migliore per salutarsi. Milano è stata una tappa enorme per la mia carriera e sarò sempre grato al club e ai tifosi". Lo statunitense si è unito ai francesi dell'Asvel.