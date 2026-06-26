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Ettore Messina lascia l’Olimpia Milano dopo 7 anni: ha vinto 4 scudetti

A comunicare la fine del ciclo è stato lo stesso coach durante il consiglio di Eurolega
1 min
ettore messinaOlimpia Milanobrooks
Ettore Messina lascia l’Olimpia Milano dopo 7 anni: ha vinto 4 scudetti© ANSA

Ettore Messina lascia l'EA7 Milano. Ad annunciarlo è stato lo stesso coach nel corso del consiglio di Eurolega. Dopo 7 anni si chiude quindi il rapporto tra Messina, che si era dimesso lo scorso novembre da capo allenatore ma era rimasto come dirigente, e il club 32 volte campione d'Italia. Durante l'era Messina, l'Olimpia ha vinto 10 trofei, tra cui 4 scudetti. Un addio che segue quello di Armoni Brooks, che dopo il trionfo in campionato ha dichiarato: "Vincere il campionato è il modo migliore per salutarsi. Milano è stata una tappa enorme per la mia carriera e sarò sempre grato al club e ai tifosi". Lo statunitense si è unito ai francesi dell'Asvel. 

In forse anche il futuro di Shields

Anche il capitano Shavon Shields ha lasciato in sospeso la questione futuro a Milano: "Cerco di fare tutto ciò di cui la squadra ha bisogno per vincere. Lo scudetto conquistato contro Venezia ha un sapore speciale. Mi piace stare qui, la mia famiglia si trova benissimo. Futuro? Non sono sicuro, vedremo".

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