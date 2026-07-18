"Era il mio sogno sin da bambino"

Un torinese per Torino. La Reale Mutua ha ingaggiato con un biennale la 22enne play-guardia nata sotto la Mole, Matteo Corgnati, la scorsa stagione tra i protagonisti della promozione in A2 di Vigevano. Anche altri torinesi avevano indossato la casacca della Reale Mutua. Ma sempre giovani a completamento del roster, mai come giocatori stabili e importanti nelle rotazioni. L’unico precedente ma solo per un finale di stagione era stato Simone Zanotti, gua