Polonara riparte, nuova avventura nel basket: i dettagli dell’accordo con l’Avellino

Achille Polonara entra a far parte dello staff di Avellino , in Serie A2 di basket. L'azzurro, a cui nel maggio 2025 era stata diagnosticata leucemia mieloide acuta che nello scorso ottobre lo aveva costretto in coma per circa dieci giorni, aveva provato a tornare ad allenarsi proprio ad Avellino nei mesi scorsi, prima di alzare bandiera bianca. Adesso sarà assistant coach di Gennaro Di Carlo sulla panchina dei biancoverdi. "Ringrazio l'Halley Campania Avellino Basket per questa enorme opportunità - ha dichiarato il 34enne anconetano -. Non vedo l'ora di iniziare: sono davvero molto carico e felice di poter vivere questa nuova esperienza e collaborare con coach Di Carlo e tutto lo staff".

Polonara nuovo coach assistant di Avellino

Poco dopo due settimane dalle dichiarazioni rilasciate nel corso della 30esima edizione del Premio internazionale Fair Play Menarini, Achille Polonara realizza quello che era il suo obiettivo dichiarato: "La mia famiglia mi è stata molto vicina, ma tutto l'affetto che ho ricevuto è stato davvero molto importante per combattere questa malattia. Ora mi piacerebbe rimanere nel mondo del basket. Magari fare l'allenatore, ma prima dovrò capire se è davvero quello che fa per me". Detto, fatto: Polonara è entrato a far parte dello staff di Gennaro Di Carlo nelle vesti di assistant coach, ad Avellino, addentrandosi per la prima volta in assoluto in quello che è il mondo del basket visto dalla panchina. Un grande in bocca al lupo ad Achille!

"Abbiamo colto questa opportunità insieme"

Giovedì scorso ha ricevuto la tessera di allenatore con la qualifica di "allenatore nazionale". "Sono orgoglioso di poter annunciare la collaborazione del nostro club con Achille Polonara, frutto di profonda stima reciproca nata nei mesi in cui abbiamo avuto l’onore di ospitarlo ad Avellino. Alla prima esperienza da assistant coach siamo felici che vesta i colori biancoverdi e certi che questo possa essere l'inizio di una nuova carriera ricca di soddisfazioni da iniziare a costruire e vivere insieme", lo accoglie il presidente Giuseppe Lombardi mentre il gm Antonello Nevola rivela: "Achille aveva il forte desiderio di iniziare una nuova esperienza nel mondo del basket e non appena si è aperta questa opportunità, siamo stati felici di coglierla insieme".

La carriera di Polonara

Polonara, al momento del ritiro, era fermo da quasi un anno, dopo che nello scorso giugno gli era stata diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. Nell'autunno 2023 si era invece sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare, tornando in campo due mesi dopo. Nella sua carriera l'ex lungo marchigiano ha indossato le canotte, fra le altre, di Varese, Reggio Emilia, Sassari, Baskonia, Fenerbahce, Efes, Zalgiris e Virtus Bologna prima di tornare alla Dinamo ma senza mai scendere in campo. Nel suo palmares uno scudetto, un campionato turco, uno spagnolo, uno lituano e la Fiba Europe Cup conquistata durante il suo primo passaggio a Sassari nel 2019.