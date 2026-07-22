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Barcellona, ora è ufficiale: Sekulic è il nuovo coach. I dettagli dell'accordo

I blaugrana hanno deciso la nuova guida tecnica ed è una prima volta storica per il club: ecco perché
3 min
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Barcellona, ora è ufficiale: Sekulic è il nuovo coach. I dettagli dell'accordo © Sito Ufficiale Barcellona Basket

È ufficiale: Aleksander Sekulic allenerà il Barça la prossima stagione. Il commissario tecnico della nazionale slovena, che ha guidato il Dubai BC nel finale della scorsa stagione, scambierà la panchina con Xavi Pascual, passato al club emiratino. Durante la sua breve esperienza in Medio Oriente, Sekulic ha vinto il campionato ABA, conquistando nove vittorie su dodici partite alla guida della squadra.

La scelta Sekulic

In precedenza, il Barcellona aveva preso in considerazione l'ingaggio di Paolo Galbiati e Giannis Sfairopoulos. Il primo si è rivelato irraggiungibile, poiché il Baskonia ha richiesto una clausola rescissoria di un milione di euro, rendendolo la priorità assoluta per la panchina. Nonostante i primi contatti con Sfairopoulos, alla fine la scelta è ricaduta su Sekulic, che ha firmato un contratto biennale fino al 2027-28, diventando il primo sloveno ad allenare i blaugrana. Sebbene il 48enne fosse senza contratto con un club dopo aver lasciato il Dubai BC, continuerà ad allenare la nazionale slovena, ruolo che ricopre dal 2020. Nelle ultime stagioni, Sekulic ha avuto un'ascesa fulminea. È passato da progetti in leghe minori, come Geoplin Slovan, Triglav Kranj, Krka, Primorska e Nymburk, ad allenare squadre europee di alto livello come Lokomotiv Kuban, Zenit e Dubai. Per questo il suo arrivo al Barça rappresenta la sfida più grande della sua carriera.

Il nuovo Barcellona

Con l'arrivo di Sekulic, il Barça ha compiuto una mossa cruciale per la costruzione della propria rosa. In precedenza, il club catalano si era assicurato la continuità di Joel Parra, prolungando il suo contratto fino al 2030, e aveva rinforzato la squadra con gli acquisti di Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Josh Nebo, Umoja Gibson, Agustín Ubal e Stanley Umude. Ma non è finita qui. C'è un accordo verbale con Tyrese Martin e il club continua la ricerca di un centro di alto livello per ricoprire il ruolo originariamente destinato a Moses Wright. Inoltre, la situazione di Shengelia rimane irrisolta. Il piano del club prevedeva che Sekulic parlasse personalmente con lui per convincerlo a rimanere a Barcellona, ​​dato che il giocatore sembrava al momento più propenso a lasciare la Catalogna.

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