Su Dazn continua la corsa dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027  

La prima giornata della nuova fase prenderà il via il 27 agosto in un percorso che terrà con il fiato sospeso i tifosi di tutto il mondo. Grande attenzione, naturalmente, per l’ Italbasket di Luca Banchi , inserita nel gruppo J insieme a Turchia, Serbia, Lituania, Islanda e Bosnia. Gli azzurri, avendo già sfidato Islanda e Lituania, ripartono da 11 punti in classifica e occupano attualmente la seconda posizione, alle spalle della Turchia. Al termine della seconda fase, le prime tre Nazionali di ciascun girone accederanno direttamente alla Fiba Basketball World Cup 2027 : per l’Italia, dunque, ogni appuntamento sarà fondamentale per conquistare uno dei 12 posti riservati all’Europa.

- La corsa verso la Fiba Basketball World Cup 2027 entra nella fase calda: susarà possibile seguire in diretta e on demand le sfide che accompagneranno le Nazionali verso il grande appuntamento mondiale. Dopo la conclusione della prima fase delle qualificazioni maschili, terminata il 9 luglio con la sfida tra Venezuela e Colombia,nella quale le squadre qualificate manterranno il punteggio ottenuto in precedenza. Il torneo conserverà la tradizionale ripartizione per continenti: dei 32 posti disponibili alla fase finale,, mentre il trentaduesimo è già assegnato al Qatar, qualificato di diritto in quanto Paese ospitante.

Il percorso degli azzurri si apre venerdì 28 agosto alle 20:00 con Bosnia-Italia, prima sfida di questo secondo blocco di qualificazioni. A raccontarla sarà Roberto Rubiu, affiancato dal commento tecnico di Simone Pianigiani. Appena tre giorni dopo, lunedì 31 agosto alle 19:30, l’Italia tornerà sul parquet di casa per affrontare la Serbia di Nikola Jokić: a raccontare la sfida saranno Matteo Gandini e, ancora una volta, Simone Pianigiani.

Il calendario dell'Italbasket

Il calendario dell'Italbasket proseguirà poi a novembre, con Italia-Turchia il 26 e la trasferta in Serbia il 29, entrambi alle 18.00, prima degli ultimi due appuntamenti del girone: Italia-Bosnia il 26 febbraio 2027 e Turchia-Italia il 1° marzo 2027. Quello di Banchi, il gruppo J, è uno dei quattro raggruppamenti in cui sono suddivise le 24 Nazionali della seconda fase europea: ci sono poi il gruppo I con Spagna, Ucraina, Montenegro, Portogallo, Grecia e Georgia, il gruppo K con Polonia, Croazia, Germania, Lettonia, Olanda e Israele e il gruppo L con Francia, Finlandia, Estonia, Svezia, Slovenia e Ungheria.

Ma la corsa a Qatar 2027 infiamma anche gli altri continenti. In Africa restano in corsa 12 squadre per cinque posti, con Nigeria-Camerun (27 agosto) e Sud Sudan-Nigeria (28 agosto) tra le sfide più attese. In Asia/Oceania altre 12 Nazionali si contendono sette posti - a cui si aggiunge il Qatar, già qualificato di diritto - con Libano-Corea del Sud e Qatar-Cina in programma il 27 agosto. Nelle Americhe, infine, 12 squadre lottano per sette posti, con Argentina-Portorico e Brasile-Repubblica Dominicana tra le sfide inaugurali ancora del 27 agosto.