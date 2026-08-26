Su Dazn continua la corsa dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027  

La prima giornata della nuova fase prenderà il via il 27 agosto in un percorso che terrà con il fiato sospeso i tifosi di tutto il mondo. Grande attenzione, naturalmente, per l’Italbasket di Luca Banchi, inserita nel gruppo J insieme a Turchia, Serbia, Lituania, Islanda e Bosnia. Gli azzurri, avendo già sfidato Islanda e Lituania, ripartono da 11 punti in classifica e occupano attualmente la seconda posizione, alle spalle della Turchia. Al termine della seconda fase, le prime tre Nazionali di ciascun girone accederanno direttamente alla Fiba Basketball World Cup 2027: per l’Italia, dunque, ogni appuntamento sarà fondamentale per conquistare uno dei 12 posti riservati all’Europa.
Il percorso degli azzurri si apre venerdì 28 agosto alle 20:00 con Bosnia-Italia, prima sfida di questo secondo blocco di qualificazioni. A raccontarla sarà Roberto Rubiu, affiancato dal commento tecnico di Simone Pianigiani. Appena tre giorni dopo, lunedì 31 agosto alle 19:30, l’Italia tornerà sul parquet di casa per affrontare la Serbia di Nikola Jokić: a raccontare la sfida saranno Matteo Gandini e, ancora una volta, Simone Pianigiani.
Il calendario dell'Italbasket
Il calendario dell'Italbasket proseguirà poi a novembre, con Italia-Turchia il 26 e la trasferta in Serbia il 29, entrambi alle 18.00, prima degli ultimi due appuntamenti del girone: Italia-Bosnia il 26 febbraio 2027 e Turchia-Italia il 1° marzo 2027. Quello di Banchi, il gruppo J, è uno dei quattro raggruppamenti in cui sono suddivise le 24 Nazionali della seconda fase europea: ci sono poi il gruppo I con Spagna, Ucraina, Montenegro, Portogallo, Grecia e Georgia, il gruppo K con Polonia, Croazia, Germania, Lettonia, Olanda e Israele e il gruppo L con Francia, Finlandia, Estonia, Svezia, Slovenia e Ungheria.
Ma la corsa a Qatar 2027 infiamma anche gli altri continenti. In Africa restano in corsa 12 squadre per cinque posti, con Nigeria-Camerun (27 agosto) e Sud Sudan-Nigeria (28 agosto) tra le sfide più attese. In Asia/Oceania altre 12 Nazionali si contendono sette posti - a cui si aggiunge il Qatar, già qualificato di diritto - con Libano-Corea del Sud e Qatar-Cina in programma il 27 agosto. Nelle Americhe, infine, 12 squadre lottano per sette posti, con Argentina-Portorico e Brasile-Repubblica Dominicana tra le sfide inaugurali ancora del 27 agosto.