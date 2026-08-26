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Su Dazn continua la corsa dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027  

Al via la seconda fase delle qualificazioni mondiali: gli azzurri di Banchi sfidano Bosnia, Serbia e Turchia
3 min
basket italia dazn
Su Dazn continua la corsa dell’Italia verso i Mondiali di basket 2027  © CIAMILLO-CASTORIA
TORINO - La corsa verso la Fiba Basketball World Cup 2027 entra nella fase calda: su Dazn sarà possibile seguire in diretta e on demand le sfide che accompagneranno le Nazionali verso il grande appuntamento mondiale. Dopo la conclusione della prima fase delle qualificazioni maschili, terminata il 9 luglio con la sfida tra Venezuela e Colombia, si riparte con la seconda fase, nella quale le squadre qualificate manterranno il punteggio ottenuto in precedenza. Il torneo conserverà la tradizionale ripartizione per continenti: dei 32 posti disponibili alla fase finale, 31 sono ancora in palio, mentre il trentaduesimo è già assegnato al Qatar, qualificato di diritto in quanto Paese ospitante.

La prima giornata della nuova fase prenderà il via il 27 agosto in un percorso che terrà con il fiato sospeso i tifosi di tutto il mondo. Grande attenzione, naturalmente, per l’Italbasket di Luca Banchi, inserita nel gruppo J insieme a Turchia, Serbia, Lituania, Islanda e Bosnia. Gli azzurri, avendo già sfidato Islanda e Lituania, ripartono da 11 punti in classifica e occupano attualmente la seconda posizione, alle spalle della Turchia. Al termine della seconda fase, le prime tre Nazionali di ciascun girone accederanno direttamente alla Fiba Basketball World Cup 2027: per l’Italia, dunque, ogni appuntamento sarà fondamentale per conquistare uno dei 12 posti riservati all’Europa.

Il percorso degli azzurri si apre venerdì 28 agosto alle 20:00 con Bosnia-Italia, prima sfida di questo secondo blocco di qualificazioni. A raccontarla sarà Roberto Rubiu, affiancato dal commento tecnico di Simone Pianigiani. Appena tre giorni dopo, lunedì 31 agosto alle 19:30, l’Italia tornerà sul parquet di casa per affrontare la Serbia di Nikola Jokić: a raccontare la sfida saranno Matteo Gandini e, ancora una volta, Simone Pianigiani.

Il calendario dell'Italbasket

Il calendario dell'Italbasket proseguirà poi a novembre, con Italia-Turchia il 26 e la trasferta in Serbia il 29, entrambi alle 18.00, prima degli ultimi due appuntamenti del girone: Italia-Bosnia il 26 febbraio 2027 e Turchia-Italia il 1° marzo 2027. Quello di Banchi, il gruppo J, è uno dei quattro raggruppamenti in cui sono suddivise le 24 Nazionali della seconda fase europea: ci sono poi il gruppo I con Spagna, Ucraina, Montenegro, Portogallo, Grecia e Georgia, il gruppo K con Polonia, Croazia, Germania, Lettonia, Olanda e Israele e il gruppo L con Francia, Finlandia, Estonia, Svezia, Slovenia e Ungheria.

Ma la corsa a Qatar 2027 infiamma anche gli altri continenti. In Africa restano in corsa 12 squadre per cinque posti, con Nigeria-Camerun (27 agosto) e Sud Sudan-Nigeria (28 agosto) tra le sfide più attese. In Asia/Oceania altre 12 Nazionali si contendono sette posti - a cui si aggiunge il Qatar, già qualificato di diritto - con Libano-Corea del Sud e Qatar-Cina in programma il 27 agosto. Nelle Americhe, infine, 12 squadre lottano per sette posti, con Argentina-Portorico e Brasile-Repubblica Dominicana tra le sfide inaugurali ancora del 27 agosto.

 

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