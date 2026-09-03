Su Dazn al via il Mondiale femminile Fiba Basketball World Cup 2026

TORINO - È tutto pronto per la Fiba Women’s Basketball World Cup 2026 , il grande appuntamento internazionale che vedrà le migliori nazionali femminili del mondo contendersi, a Berlino, il titolo mondiale. Su Dazn, da domani fino al 13 di settembre, sarà possibile seguire in diretta e on demand tutte le partite della competizione che metterà in palio anche una quota Olimpica per Los Angeles 2028.

La ventesima edizione della Fiba Women’s Basketball World Cup vedrà per la prima volta 16 Nazionali al via, suddivise in quattro gironi da quattro squadre. Il Gruppo A sarà composto da Germania, Spagna, Giappone e Mali, il Gruppo B sarà il palcoscenico di Francia, Ungheria, Corea del Sud e Nigeria, mentre il Gruppo C sarà formato da Australia, Belgio, Turchia e Porto Rico. Le azzurre si presentano all’appuntamento mondiale dopo il bronzo conquistato a EuroBasket Women 2025 e sono pronte ad affrontare un girone di altissimo livello. Nel Gruppo D, infatti, l’Italia troverà gli USA, con le campionesse del mondo in carica, laCina, finalista nell’ultima edizione della competizione, e la Repubblica Ceca. Il percorso dell’Italia comincerà venerdì 4 settembre alle 20:15, con la sfida alla Repubblica Ceca. Soli due giorni dopo, domenica 6 settembre alle 20:45, le Azzurre torneranno in campo per affrontare gli USA, in uno dei match più attesi della fase a gironi e contro la Nazionale che ha conquistato le ultime quattro edizioni del Mondiale. Il calendario dell’Italia proseguirà poi con la sfida contro laCina, ultimo appuntamento della fase a gironi.

La prima fase della competizione si svolgerà fino al 7 settembre, con la fase a gironi, al termine della quale, le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze dovranno affrontare un turno di qualificazione. Le sfide decisive proseguiranno, quindi, fino alla finale del 13 settembre, che assegnerà il titolo massimo. Tutte le partite della FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 saranno disponibili su DAZN in diretta e on demand, incluse negli abbonamenti Dazn Family, Dazn Full e Dazn Sports, per seguire il percorso del Mondiale e non perdere l’appuntamento con il grande basket internazionale femminile.