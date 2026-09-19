Coach Moretti fa le carte a Reale Mutua: “Pepe serve tanto. Ci manca Harvey”

TORINO - Stasera la Reale Mutua disputerà in casa degli svizzeri del SAM Massagno la 7ª e ultima amichevole. Da domenica si torna a fare sul serio con la giornata inaugurale della Serie A2, che la vedrà affrontare la Gemini Mestre (penalizzata di 2 punti per ritardo in un pagamento di tasse federali, n.d.r.) davanti al pubblico amiCo del Pala Gianni Asti. Sinora 5 vittorie (con Omegna, Lions Ginevra, Cento, Urania Milano e il SAM Massagno) e 1 solo ko, con