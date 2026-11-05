Verso la Final Eight 2027: Torino scalda i motori, quattro giorni per una Coppa 

Si riparte da lì. Dal trofeo librato in aria dalle possenti braccia di Pippo Ricci e Shavon Shields, dai coriandoli verdi a incorniciare il successo dell’Olimpia Milano sulla rivelazione Tortona. E dal contorno persino commovente dell’ultima edizione, con 12.597 spettatori per l’ultimo atto e con oltre 40.000 presenze lungo l’intero evento. La Final Eight di Coppa Italia , già si sapeva, tornerà anche quest’anno a Torino. Per la quinta volta di fila. Ora, però, sono emersi anche i primi dettagli di ciò che sarà da qui a pochi mesi.

Coppa Italia basket 2027: date, calendario e programma della Final Eight

Le basi, intanto: il parquet sarà ancora e sempre quello dell’Inalpi Arena, che ospiterà le sfide per l’ambito trofeo nelle giornate che vanno da giovedì 18 a domenica 21 febbraio, aprendo dunque a un ritorno del format su quattro giorni. Con i quarti di finale suddivisi tra giovedì e venerdì, con le semifinali al sabato e con la finale, naturalmente, domenica. Anticipata dallo “Showtime Game” targato Lba, partita-evento che riunirà grandi protagonisti del basket italiano e volti noti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della comunicazione digitale, capitanati da nte capitanate da Andrea Bargnani e Gianluca Gazzoli, che comporranno i roster secondo il consolidato meccanismo del Draft. Confermata anche la contestuale disputa della Fase Finale della Ibsa NextGen Cup, manifestazione giovanile che vede protagoniste le formazioni Under 19 dei club di Serie A. Il PalaSermig ospiterà i quarti e le semifinali, in programma rispettivamente giovedì e venerdì, mentre la finale, in agenda per sabato, si disputerà proprio all’Inalpi Arena, a precedere le semifinali della Final Eight.

Final Eight Coppa Italia 2027: qualificazioni, Roadshow Trophy e biglietti

Non resta che scoprire quali saranno le otto formazioni a contendersi il trofeo, ancora anticipato nella denominazione da Frecciarossa in qualità di Title Sponsor. Attesa che si protrarrà, salvo verdetti molto anticipati, fino al prossimo 10 gennaio, quando si consumerà l’ultimo turno del girone d’andata della Serie A. Un periodo nel quale sarà ancora protagonista, grazie all’impegno di Fip Piemonte, anche “Roadshow Trophy” , iniziativa pensata per portare il trofeo della Coppa Italia sempre più vicino agli appassionati del territorio. Che, poi, potranno darsi appuntamento all’Inalpi Arena: al via la vendita degli abbonamenti: in un’Inalpi Arena ulteriormente ampliata di 450 posti, al punto da arrivare a superare i 13.000 spettatori di capienza, tessere per l’intera rassegna a partire da 12 euro.