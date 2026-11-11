"Siamo arrabbiati, ma contro Treviso vittoria da svolta"

Le cinque sconfitte consecutive imponevano al Derthona una reazione. C’era la necessità a ogni costo di tornare a rialzare la testa in campionato. E dunque la sfida con la capoclassifica Treviso doveva essere quella del riscatto. E così è stato: la Bertram è tornata a esultare come non succedeva dall’esordio stagionale. In un momento indubbiamente delicato, a guidare la riscossa ci ha pensato il capitano Andrea Pecchia , mvp dell’incontro, capace di realizzare 14 punti, perfetto al tiro da due come dalla lunetta, a cui ha aggiunto due triple, la bellezza di otto rimbalzi e, per non farsi mancare niente, anche un assist. “Al momento abbiamo vinto una partita, quindi di strada da percorrere ne abbiamo ancora tanta” , rimarca capitan Pecchia . “Non siamo per niente contenti per come è iniziata la nostra stagione. Nella lunga trasferta tra Udine e Lubiana abbiamo parlato tanto tra noi, cercando di comprendere i motivi per cui non stiamo rendendo quanto potremmo. Quella con Treviso per noi era una partita fondamentale per svoltare. Io ci ho messo il mio, come del resto i miei compagni. Ci voleva una prestazione da parte di tutti noi che dimostrasse che la squadra c’è e ha voglia di sbattersi” . Dalla sua prospettiva quali sono i motivi di questo difficile momento? " Alla base c’è che siamo un gruppo sostanzialmente nuovo. Occorre ricreare abitudini e alchimia. L’anno scorso è stato più semplice, in questa appare un processo più lungo. Alcune partite le abbiamo perse male e quelle prestazioni fanno riflettere, ma altre per dei dettagli. Che sono sempre sconfitte, ma dimostrano che ci basta trovare fiducia per fare il salto di qualità” .

"Felice di tornare a vincere"

Domenica ha suonato la carica con una prestazione da leader in una partita in cui bisognava metterci la faccia. E lo ha fatto assumendosi le sue responsabilità: da “vero” capitano... “Prima di ogni cosa mi ha reso felice tornare a vincere: conta la squadra prima di tutto. Poi, chiaro, mi ha fatto piacere riuscire a fornire una prestazione così positiva. Ti ripaga del lavoro che fai in palestra tutti i giorni. Cerco sempre di migliorarmi in tutto quel che posso, mi piace lavorare, mi dà soddisfazione. Io cerco di fare tutto quello che posso per aiutare la squadra a vincere. Il resto conta relativamente”. Cosa vuol dire giocare costantemente ogni 3-4 giorni? “Non hai modo di pensare troppo a quello che hai fatto perché la testa va già al prossimo impegno. Dopo aver vinto con Treviso il pensiero era già alla partita con l’Hapoel Gerusalemme. La concentrazione deve essere sempre alta, non ti devi deprimere se perdi e non ti devi esaltare se vinci. L’importante è essere sempre presente a te stesso. Poi è chiaro che la fiducia è un fattore fondamentale”.

"Hapoel tra le più forti dell’EuroCup"

Già la fiducia… e come si costruisce? “Con il lavoro: se ogni giorno hai cura nel farlo al meglio, l’autostima cresce e ti senti più preparato e consapevole del contributo che puoi dare. Poi c’è quella di squadra: non c’è niente da fare, le vittorie sono il modo migliore per consolidarla”. Questa sera vi aspetta in EurcoCup una sfida durissima con l’Hapoel capolista del gruppo e imbattuta in Europa... “È una delle squadre più forti dell’EuroCup e lo sta dimostrando. La continuità difensiva che abbiamo messo sul campo con Treviso sarà fondamentale. Le “grandi” in Europa insegnano: se non sei intenso per tutto l’arco dell’incontro non hai chance. Quella è la qualità a cui dobbiamo ambire per giocarcela a questo livello”.