Sette e trenta del mattino. Ora inusuale per un’intervista. Eppure la voce squilla dal telefono: «Ho già letto otto giornali, compreso il suo. Se non sai e non capisci cosa succede nel mondo non puoi fare questo mestiere. Se lo sai un po’ prima, acquisisci un piccolo vantaggio nella tua giornata». Per quindici anni è stato presidente del Coni, per venti della Federbasket (di cui è ancora a capo) e, prima, ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Fip e della Figc, di cui è stato anche commissario straordinario nel periodo 2000-2001, nonché vicepresidente esecutivo della Roma nel 1991: Gianni Petrucci lavora nello sport italiano e per lo sport italiano da più di mezzo secolo senza aver mai perso una briciola di entusiasmo. Se non ci credete, basta chiedergli qualcosa di Italia-Turchia di domani a Roma che vale per le qualificazioni ai prossimi mondiali di pallacanestro. E la sua passione vi travolgerà. «Ci sarà Mattarella. È un’occasione straordinaria perché nessun presidente della Repubblica ha mai assistito a una partita di pallacanestro. E nell’intervallo renderemo onore anche al grande Giorgio Armani che ha fatto tantissimo per il basket e per tutto lo sport e continua a fare attraverso Dell’Orco e Tacchella».