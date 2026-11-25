Gianni Petrucci: "Mattarella, le mie Italie e i plastici"
Sette e trenta del mattino. Ora inusuale per un’intervista. Eppure la voce squilla dal telefono: «Ho già letto otto giornali, compreso il suo. Se non sai e non capisci cosa succede nel mondo non puoi fare questo mestiere. Se lo sai un po’ prima, acquisisci un piccolo vantaggio nella tua giornata». Per quindici anni è stato presidente del Coni, per venti della Federbasket (di cui è ancora a capo) e, prima, ha ricoperto il ruolo di segretario generale della Fip e della Figc, di cui è stato anche commissario straordinario nel periodo 2000-2001, nonché vicepresidente esecutivo della Roma nel 1991: Gianni Petrucci lavora nello sport italiano e per lo sport italiano da più di mezzo secolo senza aver mai perso una briciola di entusiasmo. Se non ci credete, basta chiedergli qualcosa di Italia-Turchia di domani a Roma che vale per le qualificazioni ai prossimi mondiali di pallacanestro. E la sua passione vi travolgerà. «Ci sarà Mattarella. È un’occasione straordinaria perché nessun presidente della Repubblica ha mai assistito a una partita di pallacanestro. E nell’intervallo renderemo onore anche al grande Giorgio Armani che ha fatto tantissimo per il basket e per tutto lo sport e continua a fare attraverso Dell’Orco e Tacchella».
L'arrivo della NBA Europe
Armani era davvero così appassionato di basket? «Era appassionato di tutti gli sport, ma diceva: il basket è il più bello che ci sia». Qual è lo stato di salute della pallacanestro? «Normale. Domani giochiamo questa partita per qualificarci al Mondiale contro la Turchia e abbiamo una buona squadra. Purtroppo non tutti i giocatori sono disponibili per la concomitanza dell’Eurolega. Siamo forse l’unico sport professionistico che deve convivere con questo problema». La NBA Europe potrebbe risolverlo? «In teoria sì, perché ci sarebbe un accordo con le federazioni». Secondo lei la NBA Europe può soppiantare l’Eurolega? «Sinceramente non lo so, è difficile fare previsioni. Diciamo che l’investimento da tre miliardi dimostra le dimensioni e la serietà del progetto. Poi la grandezza della NBA la conosciamo tutti, così come l’impatto che quel marchio ha nello sport mondiale, non solo nel basket».
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