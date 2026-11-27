A volte arruffona, a volte impantanata, ma sempre vogliosa e determinata e soprattutto vincente. Insieme al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , applaudiamo un'ItalBasket non brillante sui 40 minuti ma lucida e precisa quando contava. La vittoria contro la Turchia è pesante, il Mondiale bisogna ancora andare a prenderlo (specie dopo la vittoria della Lituania con la Serbia) ma gli azzurri hanno fatto un passettino niente male in avanti. In tanti hanno dato un contributo in una situazione resa complicata dalla febbre di Mannion - comunque protagonista di una partita offensivamente di alto livello, come spesso gli capita con questa maglia - e dall'infortunio muscolare di Petrucelli che ha lasciato il campo andando direttamente negli spogliatoi durante un'azione sul finire del primo tempo. «Oltre al successo mi prendo la voglia e la capacità di reagire alle avversità - dice il commissario tecnico Luca Banchi ai microfoni di Sky - contro un avversario che ha giocato al massimo nonostante fosse già qualificato. Abbiamo grande euforia e grande entusiasmo ma questa serata ci lascia in dote anche delle scorie fisiche per cui per domenica in Serbia faremo senza dubbio dei cambiamenti».

"Mattarella ha una grande cultura di basket"

E sulla presenza di Mattarella, Banchi aggiunge: «Si è voluto informare sulla carriera di ognuno di noi per venire a palazzo preparato. È una persona di enorme valore e ha una grande cultura di basket, siamo contenti di aver bagnato positivamente la sua prima volta ad una partita della Nazionale». La partenza azzurra è griffata Momo Diouf, che alla sirena sfiora la doppia doppia con una presenza costante sotto canestro. Il ritmo basso dei turchi però ci condiziona in negativo, con troppi falli ingenui; di contro l'attacco è macchinoso ma nel finale del primo quarto ci accendiamo con tre triple di fila di Baldasso, Candi e Tonut. Continuiamo a concedere liberi sui canestri altrui, ma paghiamo dazio il giusto vista la percentuale bassa dalla lunetta. L'intraprendenza di Veronesi e il brio di Mannion portano gli azzurri sul +7 alla metà del secondo quarto, il quintetto con quattro esterni mantiene il margine, ma i canestri di Flynn e un paio di perse italiane (sono 9 in tutto all'intervallo) contribuiscono a tenere in equilibrio il risultato.

Il secondo tempo

Dopo un commosso omaggio a Giorgio Armani nell'intervallo, la partenza del secondo tempo è molto soft da ambo le parti: Mannion e Candi ci scuotono, Ricci si sblocca dall'arco e con la difesa che alza l'intensità (5 punti segnati dalla Turchia in 7 minuti) il vantaggio nostrano arriva sul +8 che diventa +11 all'ultimo intervallo. Problemi di falli tornano a rallentarci, Flynn e compagni trovano nuovi spazi mentre noi li troviamo intasati e a parte un paio di sprazzi del solito Mannion e qualche azione brutale di Diouf non combiniamo granché. Una tripla di Ricci è ossigeno puro, un mattone bello grosso su cui edifichiamo il finale nel quale teniamo a debita distanza gli uomini di Ataman. Il punto esclamativo a una serata positiva, non solo per il risultato, lo mette Stefano Tonut con una tripla dall'angolo. Ora bisogna smaltire l'adrenalina del PalaEur e pensare alla sfida di domenica con la Serbia con Pajola e Procida che da oggi si uniscono pienamente al gruppo.