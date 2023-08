Basket, 3×3 Italia Finals: i vincitori dell'edizione 2023

Dopo oltre 90 tappe, giocate in 18 Regioni d’Italia, a Cesenatico si è conclusa la terza edizione dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

Nel torneo maschile, ad aggiudicarsi il titolo di Campioni d’Italia 3×3 gli All Star 3×3 (Federico Frisari, Andrea Valentini, Matteo Santucci e Dario Masciarelli) mentre, nel torneo femminile, hanno trionfato le DAT Ladies (Beatrice Olajide, Satya Riccioni, Candy Njoku Edokpaigbe e Winnie Bartholomew) e si sono divisi il ricco montepremi di 20.000 euro messo in palio per squadre vincitrici e finaliste. La squadra maschile, inoltre, si è aggiudicata un pass per la tappa di Debrecen (Ungheria) del FIBA 3×3 World Tour, il tour internazionale 3×3 più importante al mondo riservato ai team.

Sulla riviera romagnola, tra gare fisiche e agonismo ai massimi livelli, la finale ha consegnato agli All Star 3×3 il titolo di Campioni dopo aver battuto 17-14 i Gipuzkoa 3×3. Nel tabellone femminile hanno strappato il titolo di Campioni d’Italia 3×3 le DAT Ladies dopo una bellissima finale contro le All Star 3×3 finita 19-18. MVP delle Finals Dario Masciarelli (All Star 3×3) e Candy Njoku Edokpaigbe (Dat Ladies) e a Dario Gay (Evolution 3×3) e Giulia Ciaccioni (All Star 3×3) il Premio Fair Play.